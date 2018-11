La congresista Karina Beteta ( Fuerza Popular ) lamentó esta tarde lo que viene ocurriendo en su agrupación en el marco de la renuncia de su ex vocera Úrsula Letona .

"Lamento profundamente los hechos que están ocurriendo en mi bancada", sostuvo en diálogo con el Diario 'Correo'.

La legisladora se excusó de brindar mayores declaraciones sobre el pedido de expulsión que Yeni Vilcatoma realizó contra Úrsula Letona en la víspera, a pedido del portavoz Carlos Tubino a todos los integrantes de su bancada.

"Voy a evitar tocar temas que no han sido debatidos en mi bancada", señaló.

No obstante, la también ex vocera alterna de Fuerza Popular le respondió al congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) quien más temprano dijo que vendrían más renuncias en la mayoría parlamentaria luego del referéndum.

"No sé qué información tienen ellos, a no ser que estén detrás de esas renuncias [...] la verdad es que son psicosociales que seguramente quiere generar [Sheput]. Yo no voy a opinar respecto a pretensiones mezquinas y egoístas de algunos colegas congresistas", manifestó Beteta.

Como se recuerda, hace unas horas la congresista Úrsula Letona anunció esta su renuncia a la bancada de Fuerza Popular aduciendo que no va a permitir que se le use "de pretexto para pretender dividir" a sus colegas. La decisión se da a conocer luego de que Yeni Vilcatoma pidiera ayer su expulsión de la bancada.

Letona reveló que le comentó su decisión a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, al visitarla este miércoles en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple 36 meses de prisión preventiva.