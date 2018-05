Karina Beteta: “Muchos no reconocen nuestro trabajo”

En la última encuesta de Datum, publicada en Perú21, el Congreso obtuvo una nota de 07, tipo colegio. ¿Qué podría decirnos sobre eso?

No trabajamos en función de la nota. Cada congresista es consciente del trabajo que realiza.

Sin embargo, eso no se refleja en la población. Fuerza Popular, su bancada, también obtuvo 07.

Hay muchos que odian y no reconocen nuestro trabajo. Pero, pese a esa nota, seguiremos trabajando. Además, quienes evalúan no son los sectores que visitamos en los viajes de representación. Inviten a los pueblitos más olvidados.

Ojo que la encuesta es a nivel nacional, no en Lima.

Pero diferenciemos. Si nosotros vamos a mi región, por ejemplo, todos reconocen nuestro trabajo.

¿Y qué análisis hace de que un 70% de la población no quiera que FP integre la Mesa Directiva?

Seguramente son sectores que están fastidiados por la salida de Pedro Pablo Kuczynski, pero el pueblo nos dio esta representación, y con total derecho podemos participar de la elección de la Mesa Directiva.

Por último, el 73% de encuestados a nivel nacional tampoco quiere que el fujimorismo presida Ética.

Hay una campaña sistemática contra mi bancada porque prefieren un Congreso sobón y, como ven por primera vez un Legislativo que le hace frente al Ejecutivo, no les gusta.