Karina Beteta plantea hacer reformas constitucionales para evitar que PPK cierre el Congreso

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, indicó este viernes, que considera que se deberían realizar reformar constitucionales ya que, a su parecer, no es posible que el presidente de la República tenga la potestad de cerrar el Congreso en caso dos gabinetes sean censurados.

"No me parece que constitucionalmente podríamos avalar ese escenario. Particularmente considero que deberíamos hacer algunas reformas en algunos mecanismos que no están del todo claros, para darle un derecho constitucional al presidente y no debilitar al Congreso en su función fiscalizadora”, dijo a su salida del Congreso.

De esta forma Karina Beteta se mostró de acuerdo en cambiar la Constitución ya que –dijo– considera un exceso que el presidente tenga la potestad constitucional de cerrar el Congreso "porque simplemente los congresistas cumplen una labor fiscalizadora".

Más tarde la legisladora fue consultada si mantiene su propuesta de hacer reformas constitucionales, lejos de aclarar su posición, la legisladora indicó que "eso queda en la responsabilidad del presidente Kuczynski.

Asimismo, recalcó que no tiene "temor" de que el presidente cierre el Congreso. "Nos iremos con dignidad por la puerta grande, pero sin claudicar a nuestra función fiscalizadora”, dijo en Canal N