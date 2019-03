Karina Beteta pide a Daniel Salaverry que se someta a la prueba del polígrafo [VIDEO]

Sigue la batalla. La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta se reafirmó esta noche en su denuncia de maltrato que habría recibido por parte del presidente del Congreso, Daniel Salaverry , quien le habría respondido con palabras soeces tras reclamarle por unos proyectos pospuesto en la agenda.

En diálogo con RPP, Beteta explicó que si ese mismo día (en octubre de 2018) no lo denunció fue porque el partido naranja pasaba por una situación crítica, pues habían detenido de forma preliminar a la lideresa Keiko Fujimori por el caso Cocteles.

"Luego la liberaron y dio un mensaje de unidad en aras de que la bancada se mantenga sólida y pensando institucionalmente, pero hoy me arrepiento. Una mujer nunca debe callar", dijo la congresista.

Desde entonces, la fujimorista dijo que envió emisarios con Daniel Salaverry esperando unas disculpas que nunca llegaron. "En honor a la verdad, por mis hijos, estoy diciendo la verdad y si él dice lo contrario que se someta a todas las pruebas del polígrafo", agregó.

LO NIEGA

Daniel Salaverry no se quedó callado y negó tajantemente las acusaciones. "Quienes me conocen saben perfectamente cuál es mi proceder. Jamás utilizo lisuras, ni con los hombres, me parece muy corriente. No lo hago, las personas que trabajan conmigo saben cuál es mi trato", dijo en Latina.

El ex fujimorista también sostuvo que es "evidente" que la acusación realizada por Karina Beteta tiene como finalidad cambiar el foco de atención de los cobros irregulares por la semana de representación en la que se ha visto envuelta.