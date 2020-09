La legisladora fujimorista Karina Beteta expresó esta mañana su desacuerdo en la organización de los Juegos Panamericanos 2019, porque hay otras “prioridades”, como las lluvias que azotan al norte del país.

"Hay temas de emergencia. Piura y Lambayeque necesita mayores recursos que debe destinar el Estado para reconstruirlas. Hay necesidades urgentes que deberían priorizarse", manifestó, uniéndose de esta forma a la posición de legisladores apristas.

Desde el martes, una vez que la Confiep propuso que el Perú deje de organizar los Juegos Panamericanos 2019, una serie de congresistas se ha sumado a esta iniciativa.

[Confiep pide que se cancelen los Panamericanos 2019 para atender al norte]

La principal razón que expresa es que se debe de utilizar los recursos destinados a la organización del evento para la ayuda y reconstrucción de la zona norte del país. Ello, a pesar que desde el Ejecutivo han asegurado que existe suficiente dinero para cubrir ambos gastos.

"En estas circunstancias es como que un padre de familia tenga un hijo enfermo y otro a punto de cumplir 15 años. No se van a hacer los 15 años pudiendo acudir inmediatamente al que necesita salud", ejemplificó Beteta.

Además, aprovechó para criticar al presidente Kuczynski, quien el lunes indicó que la cancelación del evento en Lima "sería una tragedia".

[Carlos Neuhaus asegura que hay dinero para Juegos Panamericanos y emergencias en Piura]

"El presidente dice una cosa y luego se contradice. Más allá de lo que puede ser popular o no, decir que vaya o no a los panamericanos, hay que ser realistas: el país en estos momentos no tenemos los colegios en buen estados a nivel nacional, no tenemos agua y desagua, no hay presupuesto para la agricultura, transporte", comentó.

"¿Qué hacemos gastando millones de millones en algo que va a durar solamente por 20 días?", aseveró.