La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) puso en duda la autoría de las respuestas que, por escrito, envió el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la Comisión Lava Jato del Parlamento.

"En lo personal, me da lo mismo sí envía o no un documento porque no me genera convicción sobre quién está respondiendo. No podría asumir ninguna convicción de convencimiento o no porque no tengo a la persona frente a mí para ver lo que está declarando", exclamó.

En ese documento, PPK niega haber cometido irregularidades en la concesión de la Interoceánica Sur a Odebrecht cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.

"¿Quien me garantiza que sea el mismo PPK y no su abogado quien redactó las respuestas. Por ello, a mí, en lo personal, me da lo mismo ese documento porque no me genera ninguna satisfacción del informe que habría dado"

Karina Beteta señaló que la Comisión Lava Jato, "respetuosamente" pidió a PPK que fije fecha, hora y lugar para poder recibirlos, sin embargo dijo que el mandatario no quiso responder en persona y envió una información "de lo que cree pertinente".

"Lamentablemente no quiere responder. Ya lo dejamos a criterio y opinión de la Comisión. (...) No podría asumir con convicción sino tengo a la persona frente a mí para ver lo que está", insistió.