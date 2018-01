Karina Beteta: "No me preocupa perder la mayoría absoluta"

La legisladora fujimorista Karina Beteta , miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, le respondió a sus colegas del bloque liderado por Kenji Fujimori, quienes piensas plantear cambios dentro del partido con el fin de mantenerse en la bancada.

"Creo que como congresistas su labor es legislar, fiscalizar y representar, no ahondar o rebatir sobre la conducción del partido. Están en su derecho en hacer todos los pedido que crean convenientes. Pueden pedir que el queso se convierta en luna. Lo que no tienen derecho es a quedarse en un partido o bancada donde ellos no están comulgando el mismo idioma que la gran mayoría", expresó Beteta a Perú21.

Maritza García, parlamentaria de la facción de Kenji Fujimori, que se abstuvo en la votación de la vacancia presidencial, señaló que su grupo pedirá la salida Pier Figari y Ana Vega, asesores de Keiko Fujimori.

Al respecto, Beteta les recordó a sus colegas que la mayoría de ellos son "invitados" al partido de FP, por lo cual los exhortó a que "dejen a los miembros del CEN el tema de la conducción de la dirigencia".

" No puedo ir a una casa ajena a querer ordenar o imponer mis ideas cuando no soy miembros de esa familia. No confundamos los roles. En el tema de bancada todos los colegas tienen derecho de opinión, pero la conducción partidaria no es su competencia.", agregó.

Por otro lado, Beteta señaló que no le preocupa que la bancada de Fuerza Popular pierda su mayoría absoluta en el Congreso si se concreta la salida de los diez congresistas del bloque de Kenji Fujimori.

"A mí, en lo personal, no me preocupa (perder) una mayoría absoluta. Yo prefiero tener una mayoría simple pero que tengamos el mismo objetivo, los mismos principios, que hablemos el mismo idioma, porque de nada me serviría tener una mayoría absoluta si no estamos comulgando los mismos ideales", anotó.