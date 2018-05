Karina Beteta tildó de "infantil" a Kenji por no haber votado por Keiko

La legisladora de Fuerza Popular, Karina Beteta , cuestionó hoy a su colega Kenji Fujimori y calificó como una "niñería" la decisión que tomó —en 2016— el congresista al no acudir a las urnas a votar por su hermana Keiko, quien era candidata presidencial, porque esta lo habría llamado "inútil" .

En diálogo con Perú21 , Beteta manifestó que le parece "inusual y curioso" que Kenji cuente un episodio como ese "después de dos años, cuando no tiene mayor relevancia".

"Es una niñería, realmente, tener que decir que no fue a votar por algo como eso, es muy infantil que a partir de ese altercado haya iniciado con un revanchismo", expresó.

Según la parlamentaria, el menor de los Fujimori ataca a su ex bancada "con un afán desesperado para libararse" de un eventual desafuero.

"Está victimizándose, haciéndose el pobrecito, para poder generar pena, pero un político no puede dar pena, tiene que demostrar liderazgo con hechos concretos y no con estos temas; lo que quiere decir (Kenji) es que por ese incidente que habría pasado, él toma esta actitud revanchista de confrontar a la bancada y sumarse al pedido del ex presidente (Pedro Pablo) Kuczynski cuando dijo que se iba a jalar congresistas", alegó.

Beteta desestimó los calificativos de "autoritarios", "rígidos" y "duros" que usó Kenji para referirse a los fujimoristas y señaló que el parlamentario "no puede usar esas palabras solo porque está siendo investigado".

"No se puede blindar a nadie en el Parlamento, nadie está inventando nada, él debió haberse preocupado en no haber elegido el camino incorrecto", sostuvo a este diario.