Karina Beteta: “Los fiscales se han puesto de rodillas”

La congresista Karina Beteta desconfía del convenio con Odebrecht. Aduce que la Fiscalía cedió a los intereses de la empresa.

¿Usted no está de acuerdo con ninguno de los términos, que hasta ahora se conocen, del acuerdo a suscribirse?

Así es, porque fueron planteados por Odebrecht y aceptados por el Ministerio Público y la Procuraduría. Ese acuerdo es entreguista y perjudicial para el Estado peruano. Tenemos fiscales que se han puesto de rodillas ante lo que dispuso Odebrecht.

¿Considera que la Fiscalía cedió a los intereses de la empresa?

Por supuesto. Por ejemplo, solo se han comprendido cuatro obras en el convenio para calcular el pago de la reparación civil, ¿y los demás proyectos en los que participó Odebrecht? En la Comisión Lava Jato hemos abordado 11 obras, en las que hemos hallado responsabilidad administrativa y penal en distintos funcionarios públicos y privados.

Pero el acuerdo indica que si se descubren nuevos delitos, Odebrecht tendrá que colaborar con proporcionar información.

Eso es incierto, es una trampa puesta por Odebrecht. Un acuerdo debe suscribirse con base en todas las obras. Genera muchas suspicacias que solo se hayan elegido cuatro proyectos y decir que los otros proyectos se verán a futuro si se detectan delitos.

¿Cree que la empresa no colaborará más?

No lo hará, porque el acuerdo se ha cerrado solo por cuatro obras. Así no se han privilegiado las pruebas para todos los casos, lo único que se promueve es la impunidad.

Usted también se opone a la cifra de reparación civil, pero el cálculo se hizo sobre la base de la ley aprobada en el Congreso con votos de su bancada y del Apra.

Eso no es cierto. Ahora nos quieren responsabilizar por la cifra de indemnización cuando en la norma hay una cláusula que señala que su aplicación está excluida si así lo dispone el Ministerio Público.

Si no ha hecho el cálculo con base en esa norma, entonces, ¿cómo cree que la Procuraduría llegó a esa cifra?

Eso es lo que cuestionamos. Debemos considerar por qué se cambió el monto con respecto a lo que fijó la procuradora anterior (más de S/3 mil millones). La cifra debió ser mayor a la que se ha acordado ahora.

¿Para usted, es más importante el monto de reparación civil que conocer la verdad?

Mi cuestionamiento no está basado en la reparación civil, sino en la exclusión de las demás obras. El fiscal Rafael Vela miente al país cuando dice que no están cerrados los demás casos porque si se encuentran elementos, se van a investigar. ¡Pero no van a encontrar más pruebas!, porque no podrán preguntar sobre las obras que no están incluidas en el convenio.

Respecto a la posibilidad de que Odebrecht esté habilitada para contratar con el Estado, ese es un acuerdo al que también llegó en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Cada país es soberano, pero yo, como peruana, creo que debemos sancionar a esa empresa, como sucedió en Colombia.

Pero Odebrecht apelará la decisión judicial. No ha aceptado la sentencia de la justicia colombiana.

Los colombianos están demostrando dignidad.

¿Usted no se opone al acuerdo porque puede perjudicar más a su lideresa, Keiko Fujimori?

Keiko no ha sido gobierno y el acuerdo solo implica a actos de corrupción de funcionarios. No estamos en plan de sabotaje.