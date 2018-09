Karina Beteta emplaza al presidente: "Si quiere cerrar el Congreso, ven señor Vizcarra"

A flor de piel. La parlamentaria de Fuerza Popular, Karina Beteta , emplazó al presidente de la República, Martín Vizcarra , en medio del debate sobre el pedido de cuestión de confianza del premier César Villanueva al Congreso por las reformas constitucionales.

En su discurso dijo que no le cree al jefe de Estado cuando dice que su intención no es cerrar el Congreso y, pese a que no está de acuerdo con la "imposición" del Ejecutivo, votará como lo ha decidido su bancada.

"Siempre lo he dicho y lo repito, prefiero morir de pie nunca de rodillas. Si quiere cerrar el Congreso, ven, señor Vizcarra y aplique el reglamento y la constitución que está en sus manos", dijo la congresista.

En esa línea , reafirmó que lo único que le interesa a las autoridades es "seguir blindando a los corruptos seguir engañando al pueblo, incumpliendo sus promesas y las obras".