Karina Beteta: Daniel Salaverry "pasó a ser dama de compañía o paje" de Vizcarra

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta , criticó al presidente del Legislativo,Daniel Salaverry , y lo llamó "dama de compañía" y "paje de compañía" de Martín Vizcarra por haber calificado a la bancada mayoritaria como un "lastre".

"Vemos que ( Daniel Salaverry) se ha convertido en el paje de compañía del presidente Martín Vizcarra, pero ya sabemos cómo terminan los 'felpudinis' de la política", comentó con ironía Beteta.

La tarde del lunes, Daniel Salaverry dijo que el "lastre" de la mayoría del Congreso perjudicaba a este poder del Estado con "los blindajes a Cuellos Blancos, la impunidad para aliados, leyes con nombres propios" impulsados por la cúpula de Fuerza Popular.

"En vez de insultar, ( Daniel Salaverry) debería tener gratitud gracias a ese partido a quien hoy, seguramente pretendiendo aspirar a la colaboración eficaz, tiene que atacar e insultar a Fuerza Popular. (...) Él fue dos años vocero de la bancada, era responsable de todo, era parte de la cúpula y ahora pasó a ser dama de compañía o paje de compañía", manifestó.

Miguel Torres, también congresista de Fuerza Popular, tomó distancia de estas apreciaciones y dijo que está mal adjetivar como Karina Beteta , pero también cuestionó a Daniel Salaverry por insistir en la confrontación.

"Cada uno tiene formas distintas de expresarse, de pensar. No me parecen que frases altisonantes deban ser utilizados. No he escuchado las declaraciones de Karina (Beteta) pero invocaría en general, tanto políticos como a la población, a mantenernos en un estado de respeto. Necesitamos avanzar y para eso tenemos que dejar de lado las confrontaciones", manifestó el parlamentario.