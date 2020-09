"¿Al señor Rimarachín, a la señora Rosa Mavila, al señor Lescano, quién les dice tránsfugas? Nadie", se defendió la flamante congresista de la República Karina Beteta, quien recibió este martes sus credenciales para tal cargo, en reemplazo de Alejandro Yovera. Esto, luego de ser tildada de "tránsfuga" por sus nuevos colegas.

Con el ingreso de Karina Beteta, la bancada de Fuerza Popular se posiciona como el partido con mayor representación en el Congreso, con 36 legisladores. En estos momentos, el nacionalismo cuenta solo con 32 congresistas.

Al referirse a las supuestas investigaciones en su contra por lavado de activos, Karina Beteta afirmó, en diálogo con Perú21, que las investigaciones en torno a este caso se iniciaron en el año 2007, fueron archivadas en 2011, y la decisión fue ratificada por la Corte Superior de Justicia.

"Me sometí a la investigación. Y ahora no tengo ningún inconveniente en ir a aclarar. Si es posible, renuncio a mi inmunidad y me someteré a las investigaciones", añadió.

"He sido víctima de difamación y persecución", alcanzó a decir, señalando en particular a la parlamentaria Rosa Mavila, quien preside la comisión que investiga los nexos entre el narcotráfico y la política.

Tras retirarse del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Karina Beteta, quien adelantó que juramentará en el cargo el 26 de julio, durante la elección de la nueva Mesa Directiva, afirmó que centrará su trabajo en representar a la región Huánuco y fiscalizar los programas sociales del gobierno.