En un nuevo audio difundido por América Noticias, la exfuncionaria de Palacio de Gobierno Karem Roca confirma que grabó al presidente Martín Vizcarra en más de una oportunidad y conversa aparentemente con su abogado, Fabio Noriega, sobre las repercusiones legales que podría generar este acto.

“Si por A o B ellos supieran de ese audio aparatoso que tú has escuchado, que yo lo haya grabado al presidente, ¿es un delito?”, se le escucha consultar.

Karem Roca le detalla que son dos audios y explica el escenario para protegerse de un eventual juicio penal.

Fabio Noriega (FN): Eso, en su momento le vamos a dar la figura legal

Karem Roca (KR): Ya

FN: en resguardo de tu seguridad le has grabado, por lo que te explico, mejor se calla, mafioso. Te das cuenta, por eso te decía.

PREOCUPADA POR LA REACCIÓN DE SU ESPOSO

En otro audio, la exfuncionaria expresa su preocupación por la reacción de su esposo Iván Zapata, si llegara a enterarse de comunicaciones que tuvo con el jefe de Estado.

KR: Iván no sabe lo que pasó con el WhatApp con el presidente. Hay cosas que yo me guardo. Iván no sabe muchas cosas ni de los audios, nada, porque si sabe de los audios, ah, no, no, no. Aparte él es bien derecho con las cosas, a él lo vas a exponer así, asá, nada, él vive de su sueldo.

FN: Claro, eso es todo, el resto que se maten, no nos interesa.

Además, en otra comunicación, Roca confirma que recibe mensajes del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien le recomienda cambiar de abogados.

KR: No, del presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, ¿cómo se llama? Alarcón. Alarcón se ha dado cuenta que es una rata peluda, y él me manda a decir que no utilice a esos abogados, por eso es que yo le tengo respeto porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo... sí, pero por eso te digo.

