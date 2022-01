La animadora infantil Brenda Carvalho declaró el pasado 6 de enero en la Fiscalía Anticorrupción sobre su visita a Palacio de Gobierno en el día de cumpleaños de la hija menor del presidente de la República, Pedro Castillo.

Carvalho confirmó que fue invitada por la lobista Karelim López para que le dé una “sorpresa” a la niña. La artista le dijo a la Fiscalía que, en octubre de 2021, López llamó a su productora para decirle que la integrante de la familia presidencial “tuvo una infancia muy triste, muy humilde, que era su fanática y que soñaba con conocerla”.

Esta declaración –publicada anoche por América noticias– tira por la borda todo intento del abogado del presidente Pedro Castillo de tratar de desvincular al mandatario de la figura de López, bajo el argumento de que no se conocen.

La animadora infantil dijo que, al interior de la casa de gobierno, reconoció al presidente Castillo, “quien estuvo ahí, saludó y nada más”. “A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, afirmó Carvalho.

Brenda Carvalho confirmó que fue invitada por la lobista Karelim López para que le dé una “sorpresa” a la niña. (Foto: Diego Toledo/ Peru.com)

La testigo intentó dejar en claro en el Ministerio Público que ella no cobró por su visita a Palacio de Gobierno. En otro momento señaló que no conoce personalmente a Karelim López, pero al mostrarle una foto en el interrogatorio, Carvalho la reconoció como la señora ‘Karem’, la que llamó para pedir su presencia en el cumpleaños de la hija del presidente. En el interrogatorio también participó el abogado de López, César Nakazaki.

Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, ha señalado en el Congreso que tuvo cinco reuniones con Karelim López en Palacio. A la lobista también se le ve ingresar a la casa del distrito de Breña –en donde Pedro Castillo despachaba de manera irregular– un mes después de la celebración infantil en la casa de gobierno.

VIDEO RECOMENDADO

-Hugo Chávez contrató como gerente a denunciado por el Club de la Construcción. -Además, Premier regresa del corredor minero con los dientes destemplados. Las Bambas sigue en riesgo. -También, ausentismo laboral llega al 30% en estos días, por culpa de la tercera ola. -Y, casi 10 millones de estudiantes vuelven a las aulas en Colombia