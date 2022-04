La lobbista Karelim López, quien está siendo investigada por la Fiscalía, reveló que recibió amenazas de muerte por parte del empresario Zamir Villaverde luego de que se enteró de una presunta reunión que él tuvo con Luis Pasapera Adrianzén para conversar sobre contratos de obras, según detalló un reportaje de Cuarto Poder.

El 9 de marzo de 2022, ante la fiscal Karla Zecenarro, Karelim López brindó los detalles de dicha reunión que habrían tenido los antes mencionados. Según su relato, Villaverde visitó a Pasapera, le llevó una relación de obras y le señaló que él era el operador del presidente de la República, Pedro Castillo, y que su intermediario era Bruno Pacheco.

“Ese mismo día Bruno Pacheco me llamó a las 11:30 de la noche, me dice que le cuente lo que había pasado con su amigo Zamir Villaverde. Yo le repito, como amiga le dije que se cuide, que está dando su nombre y luego me enteré que Zamir estaba al costado en altavoz escuchando esa conversación”, relató López Arredondo en su declaración de aspirante a colaboración eficaz.

En ese sentido, contó que supo un día después que Villaverde había escuchado la conversación cuando este fue a las instalaciones de Termirex a hablar con Pasapera. “Le dijo que me llamara para que retirara lo dicho. Creo que lo molestó verse al descubierto”, dijo.

Posteriormente, la lobbista indicó que le pidió a Bruno Pacheco que llame a Zamir Villaverde para que le dijera cuál era el problema que tenía con ella. Entonces, el empresario le respondió que le iba a prohibir el ingreso a Palacio de Gobierno, además de amenazar a ella y a sus hijos con dispararles con un arma.

“Dijo que él me iba a prohibir el ingreso a Palacio y que no me meta, que sabía utilizar armas, que no era un improvisado en esto. Me tildaba de fujimorista infiltrada y me insultaba”, declaró López Arredondo a la Fiscalía.

“Él le dijo a Bruno Pacheco que mis tres hijos ya tienen una bala, asimismo, se refirió mal de mi persona y me insultaba”, agregó.

El reportaje mostró, además, que López Arredondo manifestó ante la fiscal que ella envió un mensaje por WhatsApp a Villaverde diciéndole que lo estaba denunciando por querer atentar contra la vida de sus hijos y lo único que él hizo fue tomar una captura a dicho mensaje para enviarlo al jefe de Estado.

Finalmente, relató que Bruno Pacheco la llamó y le dijo que a partir de ese momento ya no podría ingresar a Palacio de Gobierno.

