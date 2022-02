El congresista de Acción Popular, Juan Carlos Mori, afirmó este domingo que no conoce a Karelim López y tampoco a los involucrados en la denuncia de red criminal dentro de Palacio de Gobierno realizada por la empresaria.

“Esa señora Karelim López que presuntamente se habría acogido a una colaboración eficaz en un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público yo debo señalar que no la conozco, no conozco a las personas que han sido mencionadas en su totalidad”, dijo Mori en diálogo con Panorama.

“Yo niego totalmente cualquier tipo de vinculación con estas personas y por tanto yo solicito al Ministerio Público que se haga las investigaciones del caso lo más pronto posible para no dejar mancillar mi nombre, mi honor y la honra de mi familia”, añadió.

Tras conocerse las recientes declaraciones de López, se ha señalado a Juan Carlos Mori como uno de los cinco congresistas de Acción Popular a los que se describen como ‘Los Niños’, los cuales trabajarían desde el Parlamento a favor del Gobierno.

“Nosotros, previa a cada reunión del Pleno, nosotros tenemos reuniones mancomunadas de bancada. Ahí nosotros acordamos la posición que vamos a tener dentro de cada votación en cada Pleno [...] Eso (de las votaciones a favor del Ejecutivo) es absolutamente falso, nosotros también nos debemos a un lineamiento como bancada, a un partido de centro”, precisó Mori.

El parlamentario también enfatizó en que no ha tenido acercamiento alguno con el actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cuestionado por presuntas irregularidades en su sector.

“Yo no tengo ninguna cita con el ministro. Nunca he podido si quiera tratar de llegar al Ministerio de Transportes. La única ocasión que tuve de ver al ministro ha sido en una reunión de autoridades en la ciudad de Iquitos en la que estuve yo presente y estuve solamente en la sesión protocolar. De ahí yo salí de esa reunión porque tenía otras gestiones que hacer y nunca más he vuelto a tener cercanía ni siquiera con el ministro y ninguno de los funcionarios de dicho ministerio”, puntualizó.

VIDEO SUGERIDO

Con soldados y medios aéreos se preparan para dar respuesta a la invasión rusa. Además, PetroPerú: Contraloría denuncia amenazas de gerente general Hugo Chávez por acciones de control. También, Comisión de Fiscalización pide a Aníbal Torres información sobre publicidad estatal. Y, los peruanos en Ucrania serán repatriados desde Polonia.