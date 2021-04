El Tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios declaró fundado el recurso de tutela de derechos que interpuso el fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez. El virtual congresista se encuentra en detención domiciliaria por presuntamente liderar una organización que se habría infiltrado en organismos electorales para asegurar la inscripción de su partido en 2016.

Luna Gálvez solicitó la tutela de derechos indicando que se vulneró su derecho de defensa e igualdad procesal e incorporación de diligencias porque su defensa técnica no fue notificada ni estuvo presente en la visualización de un video en donde se mostraba una presunta infiltración en la sede del equipo fiscal que investiga su caso. Por ello, instó a que se declare nulo el acta fiscal del 10 de noviembre de 2020 donde se realizó dicha gestión procesal.

La visualización del video fue ordenada por la entonces fiscal provincial Sandra Castro y fue ejecutado por la fiscal Graciela Estelita Villafana del Primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada.

La resolución firmada por el juez Jorge Chávez y a la que tuvo acceso Perú21 advierte en la citada audiencia, el acta de visualización no se observa la presencia de la defensa técnica de José Luna ni tampoco se dejó constancia de que pese a estar bien notificado no concurrió. El magistrado precisa que estos actos ocurrieron días después de la detención de Luna Gálvez (7 de noviembre de 2020).

En el fallo, se indica que estos actos configuran “una indefensión constitucionalmente relevante prohibida”, es decir, donde se trasgreden requisitos procesales de la defensa de “forma real, efectiva y actual”.

“Este juzgado nacional, considera que al no emplazarse a la defensa técnica del procesado constituye una grave afectación al derecho de defensa con trascendencia constitucional”, precisa.

Pese a que se dispone la nulidad del acta, la sala precisa que no se anula el video donde se observa la presunta infiltración a la sede del equipo fiscal.

“Los alcances de la nulidad no afectan propiamente al video del que no ha sido materia de cuestionamiento ni debate y porque no se ha presentado elemento alguno que contrarreste su eficacia por las causales que prevé la ley”, acota.

Se indica también que el video ni su contenido han sido materia de cuestionamiento ni debate.

VIDEO RECOMENDADO:

Jorge Chavez