Justiniano Apaza: Los congresistas apristas que viajaron a Uruguay "están desesperados"

El congresista Justiniano Apaza (Frente Amplio) aseveró que los cuatro parlamentarios apristas que viajaron a Uruguay para defender el pedido de asilo político que el ex presidente Alan García realizó a la embajada de dicho país en el Perú "están "desesperados".

Cuestionó, en esa línea, el cambio de opinión de dichos legisladores que criticaron a los tres parlamentarios del Frente Amplio por viajar a Uruguay a exponer su postura contra el pedido del ex mandatario.

"[Los congresistas apristas que viajaron a Uruguay] están desesperados porque a qué tenían que viajar. Si criticaron incluso cuando el Frente Amplio viajó a Uruguay diciendo que era una incursión política, que de nada iba a servir", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Si eso era así ¿a qué tenían que viajar?", se preguntó.

Apaza consideró que, con su pedido de asilo político, García Pérez evidencia "temor, miedo y desesperación". Dijo creer, en ese sentido, que el otrora jefe del Estado "tiene miedo de ser juzgado".

Como se recuerda, el sábado por la noche el ex presidente Alan García pidió asilo político a la Embajada de Uruguay en el Perú debido a, lo que él considera, una persecución política en su contra, luego de que el Poder Judicial dictase 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y cohecho.

Antes de acudir al recinto diplomático García Pérez declaró que "no era ningún castigo" para él quedarse en el país y allanarse a las investigaciones de la fiscalía en su contra.



"Están perdiendo piso"

La congresista Maria Elena Foronda (Frente Amplio) aseveró que el viaje de los cuatro parlamentarios apristas a Uruguay para defender el pedido de asilo político que el ex presidente Alan García realizó a la embajada de dicho país en el Perú se da porque dicha solicitud "está perdiendo piso". Remarcó, en esa línea, que diversas organizaciones de Derechos Humanos han manifestado su posición contraria al asilo.

"Están perdiendo el piso, porque han salido declaraciones de distintas organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, declaraciones de parlamentarios del propio Frente Amplio de Uruguay que es una coalición de 12 fuerzas políticas con las que se está conversando para que no acepten el pedido [de asilo político]", sostuvo en diálogo con Canal N.

Foronda recalcó que en el Perú no hay perseguidos políticos y no se están "violentado los derechos de nadie".

"No se han violentado los derechos de nadie, simplemente se le ha iniciado un proceso y Alan García está en calidad de investigado, por lo tanto, tiene que responder ante el Poder Judicial y si encuentra responsabilidad tendrá que asumirla y si no, no", indicó.