El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , parece haber empezado con mal pie su gestión. Además de los cuestionamientos públicos a su juramentación al cargo en tanto no se aclaren sus vínculos con el criticado juez supremo César Hinostroza , ahora se pone sobre en duda la legalidad del acto en sí mismo.

El primero en dar la voz de alerta fue el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien, a través de su cuenta de Twitter, hizo notar que, de acuerdo al artículo 50º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal de la Nación debe prestar juramento para ejercer el cargo "ante el Presidente de la República" .

Este trámite, como es de conocimiento público, no se ha cumplido. El jefe de Estado Martín Vizcarra ni siquiera asistió al acto de juramentación como expresión de rechazo a las circunstancias en que Chávarry asume el cargo. Tampoco estuvo presente el jefe del gabinete César Villanueva .

reglamento mp La Ley Orgánica del Ministerio Público fue promulgada en 1981en el gobierno de Belaunde. Perú21



"ACTO NO TIENE VALIDEZ"

Perú21 consultó con el constitucionalista Víctor García Toma, quien sostuvo que lo que corresponde ahora es formalizar el acto de juramentación, esta vez ya en presencia del presidente de la República . "En tanto eso no ocurra, dijo, el acto no tiene validez".



"Probablemente se olvidaron de la existencia de esta norma y no se tramitó la ceremonia en los términos correctos. Lo que se tiene que hacer es formalizar el acto de juramentación con la presencia del mandatario. En tanto no se cumpla este requisito, (el acto) no es válido , así que seguramente en los próximos días se tendría que repetir la ceremonia, en presencia del presidente", manifestó.

¿Es Chávarry , entonces, el Fiscal de la Nación?, se le inquirió entonces. Su respuesta fue clara: "Lo que va a suceder es que una vez que se produzca la juramentación en los términos que señala la ley, se tendrá que regularizar los actos que él (Chávarry) haya realizado en estos días".

"Más que un gran problema jurídico es una anécdota fruto de una descoordinación. Es un Fiscal de la Nación que aún debe regularizar su nombramiento, es un Fiscal de la Nación que ejerce el cargo con una juramentación defectuosa que debe regularizar en los próximos días", acotó.

ENTE AUTÓNOMO

Sobre el tema se pronunció también el ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales quien, en declaraciones a Canal N, manifestó que el Ministerio Público es constitucionalmente autónomo por lo que, en su opinión, no se requiere que su máxima autoridad jure al cargo ante el jefe de Estado.

"La Constitución dice que el Ministerio Público es un organismo autónomo y hemos visto que todos los fiscales, salvo (Gonzalo) Ortiz de Zeballos que juró ante Fernando Belaunde, lo hicieron ante el fiscal saliente. (...) (Nelly) Calderón lo hizo ante Alejandro Toledo, fue una cosa cuestionada y criticada porque el Ministerio Público es un organismo autónomo y no necesita jurar ante ningún órgano", alegó.