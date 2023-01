Llegaron juntas. En medio de las diligencias policiales, las congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán e Isabel Cortez de la bancada Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú) llegaron hasta la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) buscando hablar con el comandante a cargo del desalojo de los manifestantes que se instalaron en el lugar desde el pasado 19 de enero.

“Necesitamos saber el nombre para poder dialogar, del comandante que está a cargo de la intervención. Eso es lo que pedimos, un nombre, porque no hay interlocución. Como podemos dialogar si nadie nos habla”, exigía Sigrid, quien no dejó de grabar todo lo que ocurría y no soltó en ningún momento su celular.

Pese a la insistencia, los efectivos no permitieron que las legisladores ingresen al recinto de estudios, por lo que se quedaron en los exteriores durante unas horas.

San Marcos: Llegan congresista de la República Sigrid Bazan, Isabel Cortez, pero no las dejaron ingresar. Foto: Violeta Ayasta/ GEC

Sigrid Bazán llega a San Marcos y exige el nombre del oficial a cargo del desalojo de manifestantes. Video: Canal N

¿QUÉ OCURRE EN SAN MARCOS?

La mañana de este sábado 21 de enero, decenas de policías ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para retirar a los manifestantes que se encontraban alojados en el campus.

El operativo se inició a las 9:30 de la mañana. Desde tempranas horas, un grupo de agentes motorizados había llegado al frontis de la casa de estudios para resguardar la seguridad en la zona.





