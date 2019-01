César Segura: Si Junta de Portavoces lo acuerda, Subcomisión priorizará denuncias contra Chávarry

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, manifestó que si los miembros de la Junta de Portavoces acuerdan priorizar las cuatro denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el subgrupo que dirige así lo hará.

"Tiene que haber un acuerdo de la Junta de Portavoces, de ahí nos lo comunican y nosotros tendríamos que acatarlo", expresó a Perú21. Los voceros de las bancadas se reunirán este lunes, previo al Pleno del Congreso en el que planean debatir el proyecto de reorganización de la Fiscalía.

Si no existe un acuerdo, el congresista de Fuerza Popular informó que continuarán con la propuesta de revisar las denuncias de acuerdo al orden que ingresaron a la subcomisión.

"La subocomisión no es una comisión cualquiera, es casi jurisdiccional, por ende tiene que seguir un debido proceso para que después no se use eso como excusa para revertir una decisión", expresó.

La acusación constitucional más antigua presentada contra Pedro Chávarry es de agosto de 2018 y fue realizada por el ahora vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa.