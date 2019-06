Elección de miembros de la JNJ a fojas cero tras renuncia de Patrón

Un día después de su frustrada juramentación como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , tras conocerse que tiene un proceso penal abierto por doble cobro al Estado, el abogado Pedro Patrón Bedoya presentó su “renuncia irrevocable” a su postulación denunciando ser víctima de un supuesto “maltrato”.

“No merezco que se ponga en duda mi honorabilidad , (...) soy respetuoso de la ley y no me aferro a cargo alguno”, afirmó en la carta que les remitió ayer a los integrantes de la Comisión Especial encargada de elegir a los integrantes de la entidad que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En el documento, además, Patrón ratificó que informó por escrito sobre el proceso penal en su contra a la comisión y que en la entrevista personal no se le formuló ninguna observación por ese tema.

Perú21 intentó comunicarse con él, pero no contestó nuestras llamadas. Tampoco lo hizo el titular de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, con quien queríamos confirmar la versión de Patrón y, de ser cierta, conocer por qué razón se le permitió continuar en carrera a sabiendas de su situación.

Quien sí absolvió nuestras dudas fue el constitucionalista Samuel Abad. Remarcó que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la JNJ, uno de los requisitos para ser integrante de la junta era “(...) evaluar la solvencia e idoneidad moral” del aspirante y que este no haya sido “sancionado por la comisión de faltas éticas por órgano competente”. A partir de ahí, dijo, es claro que ni Patrón debió postular ni la comisión, notificada del hecho, debió permitir su continuidad en el proceso, lo que demuestra –subrayó– “que la comisión no ha estado funcionando y su trabajo no ha sido el más prolijo ni adecuado”.

Sostuvo que lo que corresponde ahora es que se lleve a cabo “un nuevo concurso con un nuevo reglamento, (...) si hay voluntad”.

En ese contexto, Abad consideró necesario fortalecer la secretaría técnica de la comisión con el soporte de Servir, establecer nuevas bases del concurso que definan mejor el perfil de los integrantes de la JNJ y que la evaluación no sea con un examen de conocimientos, sino basada en la trayectoria de los aspirantes, su currículo o un ensayo. “El caso de Patrón genera desconfianza y decepción entre la población sobre su trabajo”, acotó.

EXIGEN EXPLICACIONES

Gino Costa , vocero de la Bancada Liberal, en tanto, manifestó que la comisión debió descalificar a Patrón “porque el proceso en su contra, más allá de que haya prescrito o no, entrañaba una conducta reñida con la moral y ética. (...) La encargada de llevar a cabo el concurso es la comisión y es ella la principal responsable de por qué terminemos con un concurso sin ningún elegido”, criticó.

En esa línea, Costa declaró a este diario que la Comisión Especial debe explicaciones al país lo ocurrido.