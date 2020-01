La situación de Marco Falconí y María Zavala en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún es incierta, y en la comisión especial que preside el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, tampoco queda claro cómo solucionarán este problema provocado por el silencio de ambos postulantes.

Falconí y Zavala tendrán que explicar hoy ante la comisión las razones de sus llamadas con el prófugo exjuez César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, y por qué no dieron cuenta de ello, como muestra de transparencia, durante el proceso de selección.

El último lunes, no obstante, en la reunión de urgencia que fue convocada por Gutiérrez, se discutió la posibilidad de que los abogados pasaran por la prueba del polígrafo.

Perú21 conoció que la propuesta fue puesta sobre la mesa por el contralor Nelson Shack y contó con el respaldo de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el rector de la UNI, Jorge Alva. Gutiérrez y José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, se opusieron al planteamiento.

En comunicación con este diario, Shack confirmó la información. “Efectivamente, ante los hechos públicos, he planteado que los dos candidatos cuya juramentación quedó en suspenso, se sometan a la prueba del polígrafo. Su aceptación voluntaria, considero, ayudaría a disipar los recientes cuestionamientos”, declaró.

Para oponerse, Gutiérrez, según fuentes consultadas, sostuvo en la cita que podría existir un reclamo por parte de Falconí y Zavala porque los otros cinco integrantes que ya juraron al cargo no fueron sometidos al detector de mentiras. Lecaros, en tanto, dijo que no se podía darle ese trato a los integrantes de la JNJ “porque no son culpables” y que había que respetar la presunción de inocencia.

En diálogo con este diario, el titular de la Corte Suprema señaló que cuestionó la propuesta porque la prueba del polígrafo no figura en las bases del concurso. Aseguró, además, que lo postulación de Shack “no fue formal”.

Esclareció también que a los dos abogados se les puede anular la designación si se les encuentra alguna responsabilidad.

“El precedente inmediato es el de Pedro Patrón, que había sido elegido (miembro de la JNJ) pero al tener una sentencia se le retiró”, argumentó.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD

En agosto de 2014, el TC avaló por unanimidad el empleo del polígrafo en relaciones laborales cuando una empresa advirtió que un trabajador atentó contra su patrimonio.

En el caso de la JNJ, y conociendo las llamadas con Hinostroza, la comisión podría alegar que recurrir a esta técnica servirá para elegir a los mejores cuadros que desempeñarán la importante función de nombrar y destituir a todos los jueces y fiscales del país. El contexto lo amerita.

De hecho, en junio del 2019, la entonces ministra de Transportes, María Jara, se sometió a este examen científico como una medida para la lucha contra la corrupción. Y así lo hicieron otros altos funcionarios de ese sector que fue salpicado con la irregular repartición de obras entre las compañías del Club de la Construcción.

Shack insistirá hoy en aplicar esa prueba a Falconí y Zavala, ante las justificadas dudas que se han levantado contra ambos. A Falconí, además, se le cuestiona por haber recibido un puntaje extra sin corresponderle, como lo denunció Perú21.

Datos:

- La comisión especial sesionará a partir de las 10:00 a.m. en la sede de la Contraloría General de la República. Allí deberán acudir Marco Falconí y María Zavala.

- Abraham Siles, miembro suplente de la JNJ, también deberá comparecer ante la comisión especial. Según José Luis Lecaros, Siles debe aclarar su vinculación con ONGs que estarían “presionando” para que reemplace a uno de los integrantes titulares.

- El exprocurador anticorrupción Yván Montoya consideró que Walter Gutiérrez debe inhibirse de participar en la sesión de hoy, pues también registra diálogos con Hinostroza y es precisamente sobre ello que deben responder Falconí y Zavala.

- La JNJ actualmente es integrada por cinco abogados: Aldo Vásquez, José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Imelda Tumialán Pinto y Antonio Humberto de la Haza Barrantes.