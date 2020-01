La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se opuso a que el entonces candidato a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Falconí, sea beneficiado con un puntaje adicional de 10% en la entrevista personal por su “condición de licenciado de las Fuerzas Armadas” en aplicación de la ley 29248 . Así lo expresó en en el fundamento del voto de discordia presentado al presidente de la Comisión Especial de la JNJ, Walter Gutiérrez, al que accedió Perú21.

“Se trata de uno de los beneficios que fueron incorporados en la norma con la finalidad de incentivar el servicio militar voluntario para jóvenes a partir de 17 años. Dicha norma (la ley 29248) se dictó en el año 2009 en el contexto en que el servicio militar dejó de ser obligatorio; por lo tanto, los beneficios de la ley fueron establecidos para hacer atractiva la incorporación de jóvenes al servicio militar, por lo que no resultaría aplicable al presente caso”, explicó Ávalos.

La fiscal de la Nación agrega que el beneficio que otorga la ley es para concursos para puestos de trabajo que no corresponde al cargo de miembro de la JNJ.

“Se trata de un concurso para la elección de un alto funcionario público con todas las prerrogativas constitucionales y legales; por lo tanto, no resultaría pertinente asimilar el presente proceso de selección de los miembros de la JNJ a un concurso para un puesto de trabajo. Tal interpretación además de desnaturalizar el contenido de la norma, atenta contra la majestad de su función”, aseveró.

“La elección de un ciudadano en tan alto cargo es mucho más que el acceso a un puesto de trabajo”, subraya.

Finalmente, la fiscal Ávalos señaló que el beneficio de bonificación se otorga por una sola vez al momento de licenciamiento del personal militar, el cual ocurre cuando el beneficiario es dado de baja por el cumplimiento del servicio militar.

“En el presente caso tampoco correspondía el beneficio al postulante por cuanto se ha tenido en consideración una constancia expedida por un colegio militar, a la culminación de sus estudios secundarios, hecho que ocurrió muchos años antes de la vigencia de la indicada ley”.

Ávalos también expresó su oposición al voto mayoritario a favor de Falconí basado en la “enumeración de los cargos desempeñados”.

“Estimo que la trayectoria profesional no debe ser evaluada como una sumatoria de experiencias (...) si no como una línea de experiencias en algún rubro que pueda identificar al postulante en su vinculación con los quehaceres en la administración de justicia, supuesto que no se advierte”, expresó.

Ávalos también observó que en su entrevista personal, Falconí “no tuvo tuvo claridad” para proponer medidas concretas y urgentes orientadas a la mejora de la JNJ.

La fiscal también explicó que Falconí no absolvió los cuestionamientos sobre denuncias en su contra. “Por el contrario, hizo referencia a que estos vendrían de una prensa tóxica, calificación que denotaría poca tolerancia y desconocimiento del rol trascendente de la prensa en una sociedad democrática”.