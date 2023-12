Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, se encadenó en la puerta de la Corte de Justicia de Junín, para luego declararse en huelga de hambre. Esto ocurrió después de que el Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva al exgobernador regional de Junín por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La madre del prófugo advirtió que mantendrá su postura firme hasta que la corte se pronuncie sobre el habeas corpus presentado por el abogado de su hijo.

En otra ocasión, Rojas negó que el exgobernador regional, quien se encuentra en condición de fugitivo desde el pasado 6 de octubre, haya salido del territorio nacional.

“Mi hijo no se ha fugado ni se fugará. Él está en un lugar de Perú y no ha salido de Perú. Yo confirmo que él no ha salido de Perú”, señaló.

En esa línea, reveló que no mantiene diálogo con el condenado por corrupción: “Yo no puedo comunicarme con él. Ustedes saben que mi teléfono está intervenido, por lo que no puedo comunicarme con él”, sostuvo.

Además, informó que le retiraron su pensión de viudez y, debido al congelamiento de sus cuentas bancarias, ahora se sostiene únicamente vendiendo libros de su autoría.

