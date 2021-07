Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), confirmó que conversará con Pedro Castillo ante una eventual proclamación del Jurado Nacional de Elecciones a favor del candidato presidencial de Perú Libre.

En el Foro Virtual “Economía peruana: La agenda pendiente tras el bicentenario”, donde también participaron el presidente Francisco Sagasti y el ministro de Economía Waldo Mendoza, Velarde respondió si había pensado en la propuesta de continuar su gestión al mando del BCR en un posible mandato de Castillo Terrones.

Al respecto, el funcionario público señaló lo siguiente: “Cuando me ha invitado el profesor Castillo, le he agradecido. Y le he dicho que voy a conversar más largo con él, una vez que lo proclamen, básicamente. Le agradezco profundamente que haya pensado en mí”.

El fin de semana pasado, Castillo hizo un pedido público a Velarde para continuar a la cabeza del BCR ante un eventual gobierno suyo.

A los pocos días, Pedro Francke, asesor económico del candidato, confirmó un acercamiento entre ambos y resaltó que Velarde había acordado pensar en la propuesta.

