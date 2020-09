La Fiscalía de Control Interno abrió hoy indagación preliminar a la fiscal del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez, por los mensajes que compartió vía WhatsApp con Carlo Magno Salcedo, asesor del líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

El dominical Panorama publicó ayer un chat del 17 de agosto en el que Salcedo le consulta a la fiscal si la llamada telefónica que recibió Guzmán, investigado por aportes de Odebrecht, “tiene alguna relación con lo que hemos estado coordinando”.

“No, no tiene nada que ver, no será de esa carpeta, por eso yo no envío oficio a ningún despacho. Antes que vaya y le hagan un show mediático verifiquen qué número de carpeta es y yo lo veo en el sistema”, respondió la fiscal.

Minutos después, el asesor político dijo que quien llamó a Guzmán fue la fiscal Lily Romualdo Jaque, adjunta del fiscal José Domingo Pérez en el caso Lava Jato, y le envió a Sánchez Saavedra el número de la carpeta 92020. “Lo busco (la carpeta), estoy en declaración con testigo”, contestó Sánchez.

Precisamente, el 17 de agosto que se registró el chat, el fiscal Pérez dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Guzmán para aclarar los presuntos aporte irregulares que habría recibido de la empresa Odebrecht en 2016.

La fiscal superior Rosario Velazco inició la investigación a Rocío Sánchez al advertir que esta, de acuerdo a la resolución a la que accedió Perú21, “se ofreció a averiguar sobre la carpeta” que dio cuenta Salcedo. Asimismo, investigará a Lily Romualdo. Ambas fiscales tiene un plazo de cinco días para brindar sus descargos.

Este diario conoció que el excandidato presidencial fue citado como testigo por Sánchez para que declare sobre la presunta injerencia de los Cuellos Blancos en la campaña del 2016 en la que él participó.

Guzmán manifestó que, a través de intermediarios, le pidieron dinero en tres oportunidades para que no sea separado de carrera por el Jurado Nacional de Elecciones, un hecho que finalmente sucedió.

