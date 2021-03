El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que de llegar al gobierno planteará la creación de un “zar de la vacuna”, cargo que contará con el mismo peso que un ministro dentro del gabinete para acelerar el proceso de compra de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

“El zar de las vacunas que vamos a crear tiene autoridad formal, legal, vinculante cuando tome decisiones. [¿Estará por encima del Ministerio de Salud?] Exactamente, y tiene rango ministerial para permitirle eso”, señaló en declaraciones a RPP.

Julio Guzmán destacó esta iniciativa al comentar las medidas que plantea como parte de su propuesta para las elecciones generales del 11 de abril.

“[El zar de la vacuna] debe ir todos los miércoles a las 8 a.m. al Consejo de Ministros a informar a todos qué se debería hacer y cómo va el proceso de vacunación. Si no tenemos ese zar, no podemos trabajar en equipo y la vacunación no va a ocurrir a la velocidad que se debe”, aseguró.

El candidato del Partido Morado aseguró que, con esta figura, se podrá tener más orden y se podrán aplicar medidas contra el COVID-19 de manera más rápida.

“Además tenemos que tener una comisión de científicos [...] Acá no se trata solo de vacunar a la gente, tenemos que enfrentar la tercera ola y las nuevas variantes que van a venir el próximo año y tenemos que planificarnos. no puede pasar como el año pasado que nos agarró la pandemia sin estar preparados”, manifestó.

Guzmán concluyó resaltando la importancia de que el Ejecutivo haga cumplir un cronograma de entrega de las vacunas que ya se tienen aseguradas para poner fechas ciertas para vacunar a toda la población. “El resto es hacer la gestión a nivel de Cancillería para que las vacunas que ya tenemos aseguradas en papel terminen llegando en el cronograma que necesitamos para fines de este año”, acotó.

