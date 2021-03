El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este domingo que cometió un error cuando dijo que “era un mantenido” durante una entrevista del 2016 y aseguró que ha trabajado durante “toda su vida”.

“He trabajado desde los 15 años y nunca he dejado de trabajar hasta el día de hoy. Las únicas dos oportunidades que dejé de trabajar fueron 3 meses en la campaña del 2016 y tres meses esta campaña”, expresó en una entrevista con el programa ‘7x7’, conducido por Jaime Bayly.

“Lo que sí considero que fue un error es que no debí haber dicho que era un mantenido porque la gente hubiera pensado que era un mantenido en toda mi vida y no es así”, señaló.

En otra entrevista, Guzmán indicó que, a pesar de sus “profundas diferencias” en materia económica, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, es “una persona demócrata” y dijo no poder “ocultar su simpatía” por la exparlamentaria.

“No puedo ocultar la simpatía por Verónika Mendoza [...] una cosa son las profundas diferencias que yo tengo con la señora Verónika Mendoza en temas económicos, pero me parece una persona demócrata, me parece una persona que hasta el día de hoy no se le ha encontrado nada vinculado con la corrupción”, señaló en ‘Sin medias tintas’ de Latina.

