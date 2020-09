[ACTUALIZACIÓN]El ex candidato presidencial Julio Guzmán sigue criticando el proceso electoral y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta vez, en declaraciones exclusivas a Perú21, manifestó que existen indicios de corrupción en el máximo ente electoral.

Según sostuvo, las constantes decisiones del JNE demostraron su incompetencia pero tienen un corte político. "Esto no es un problema legal, es político. Una incompetencia pasa una vez, dos veces, pero cuando tienes 10 incompetencias ya es presión política e indicios inclusive de corrupción (…) Para mí las cosas son claras, esto es una intención clarísima de dejarle todo servido al fujimorismo", manifestó.

Al ser consultado si también es una presión haber acudido a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Organización de Estados Americanos (OEA), Guzmán indicó que "todas las instancias legales que existen son una presión, y eso debería ser absolutamente normal".

A pesar que en un primer momento no quiso utilizar la palabra "fraude" para calificar el proceso electoral en el Perú, el líder de Todos Por el Perú (TPP) terminó asegurando que se ha producido un "fraude anticipado por el establishment, por el statu quo, contra una persona nueva (…) Esto es una ilegalidad que va a llevar a un proceso que se está convirtiendo en ilegítimo".

Guzmán aseguró que las pruebas de que existe un fraude "son todas esas inconsistencias que han tenido las autoridades electorales, todas las contradicciones increíbles, como decir que a TPP se le excluye por temas de democracia interna y después de unas semanas decir, entre comillas, que al señor PPK es injusto excluirlo por temas de democracia interna".

"Como candidato presidencial he visto muchas cosas pero para ir a un detalle tienes que tener la evidencia (…) Todo esto, en algún momento y espero que pronto, todos los peruanos se van a enterar lo que ha pasado, y es por eso que yo no me rindo, y cuando salgan las evidencias muchas personas se acordarán de lo que dije", declaró a este diario.

Finalmente, declaró que "es un insulto a la inteligencia de los peruanos que el JNE diga que la responsabilidad la tiene el Congreso (…) Aquí el único responsable es el JNE porque la gran mayoría de las contradicciones que ha tenido no han sido por la nueva ley".

Guzmán dijo que su expectativa es que posterguen las elecciones del 10 de abril y que permitan a todos los candidatos participar, para que la población decida por quién votar. También refirió que quedó descartada la posibilidad de que TPP presente una acción de amparo ante el JNE.

[NOTA ORIGINAL]Julio Guzmán, ex candidato presidencial por Todos por el Perú, dio detalles de su viaje a Washington para reunirerse con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e indicó que con su salida de los comicios electorales "obligan a los electores a decidir entre derecha e izquierda extremas".

El ex aspirante presidencial, excluido de la contienda por infracciones en la inscripción en su fórmula presidencial, refirió que nuevamente obligan a los peruanos a votar por "el mal menor". Las declaraciones las dio durante una conferencia de prensa.

Refirió también que la Comisión Interamericana de DDHH ha tomado el caso de su exclusión de las elecciones como prioritario y emitirá un pronunciamiento urgente en los próximos días. Además, el ex candidato criticó duramente el actuar del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Es lamentable que en preciso momento que la OEA se pronuncia sobre que la ley debe ser aplicada a todos, el JNE hace publico su pronunciamiento de mantener a la señora Keiko en carrera. Una contradicción increíble de la percepción de afuera con lo que se está haciendo acá", precisó.

"JNE va a batir el récord de inconsistencias y de contradicciones en el periodo tan corto de dos meses y medio", agregó.

"Las inconsistencias han sido tan frecuentes que esto ya no es incompetencia. Han sido tan frecuentes que Ya no se puede calificar esto como incompetencia, esto es política . Se está haciendo política tratando a todos los candidatos como quieren, con distintos criterios, normal. hemos llegado al extremo de que hay interpretaciones auténticas", dijo más tarde en RPP.

NO VOTARÁ POR KEIKOAl ser consultado sobre su preferencia de voto en una posible segunda vuelta, Julio Guzmán señaló que será comunicado en el tiempo preciso y que se tratará de una decisión personal y no partidiario.

Sin embargo, adelantó que de ninguna manera votaría por Keiko Fujimori. "En absoluto, 'jamás de los jamaces'", refirió.