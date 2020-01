El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este miércoles que el Parlamento cuya composición se elegirá en los comicios legislativos del próximo 26 de enero será “clave en la historia del país”, pese a que su mandato sea corto.

Consideró, asimismo, que el nuevo Congreso deberá abordar la reforma política y “hacerle frente” a la lucha anticorrupción.

"Consideramos que este Congreso, por más corto que sea, va a ser clave en la historia del país por dos razones, primero, para terminar la lucha contra la corrupción, el jaque que se le hizo a lo peor del país se va a convertir en jaque mate si el país elige bien ahora", sostuvo en una entrevista con ATV.

"Lo segundo es darle estabilidad y gobernabilidad al Perú, hay una serie de reformas políticas que se pueden hacer en dos legislaturas y que va a permitir que el próximo gobierno tenga mayor margen de maniobra y más estabilidad", agregó.

En otro momento, el excandidato presidencial indicó que en las actividades de campaña en las que ha participado ha observado que “la mayoría de la ciudadanía no sabe cómo votar” en la cédula de votación de las elecciones parlamentarias.

Dijo creer, en ese sentido, que las agrupaciones políticas tienen la responsabilidad de que enseñarle a la gente cómo votar adecuadamente en las elecciones parlamentarias.

"Me he sorprendido de la cantidad de gente que no sabe votar. Me parece que hay una responsabilidad de todas las agrupaciones políticas de hacer que la gente salga a votar, pero también que vote adecuadamente.".

Finalmente, Guzmán se mostró convencido en que “si los peruanos escogemos bien y llegan personas preparadas y honestas al Congreso, entonces, se realizará una tarea constructiva con el Gobierno” que generará “solidez” en las instituciones del país.