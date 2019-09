El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, consideró que el comportamiento del Congreso de la República en los últimos dos días demuestra que “sigue obstaculizando más el país” y por ello la única salida constitucional es el adelanto de elecciones al 2020.

"Lo que hemos visto en estos dos últimos días es que el Congreso no aprende y sigue obstaculizando más el país. Esto se trata del Congreso versus todo el Perú. El Perú quiere algo diferente, quiere un cambio, quiere gente diferente, quiere ideas nuevas y la única forma es la renovación política", expresó.

Durante su participación en la marcha “Que se vayan todos”, Guzmán reiteró su apoyo al presidente Martín Vizcarra al considerar que la única salida para acabar con la incertidumbre en el país es el adelanto de comicios para el próximo año.

"La única salida constitucional es el adelanto de elecciones para acabar con la incertidumbre. Los peruanos ya no pueden continuar con esta incertidumbre, no saben qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. El país está congelado y por lo tanto deben tomar decisiones", refirió.

"El Congreso no tiene ninguna intención de conversar ni de dialogar. Sus actitudes en estos dos últimos días muestran eso. Por eso la ciudadanía, estamos acá todos juntos para apoyar la iniciativa del presidente", agregó.

Tras señalar que este es el "peor Congreso de la historia", Julio Guzmán calificó de "inadmisible" que se haya citado a cinco ministros de Estado para una interpelación y haya ausencia de legisladores.

"Es el doble discurso, por un lado decir que se conversa y por el otro petardear el trabajo que se está haciendo […] Es una burla para el país, es una falta de respeto", aseveró.

No obstante, Julio Guzmán no ocultó sus deseos de postular a la presidencia, ya sea en el 2020 o 2021. "Ahora debemos resolver este entrampamiento y luego, cuando venga la campaña electoral, allí hablaremos de las ideas, de candidaturas. En este momento lo más importante es resolver esta incertidumbre", sentenció.

La marcha “Que se vayan todos”, en respaldo al proyecto para el adelanto de elecciones generales, se inició en la plaza San Martín con la participación de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y de mujeres, entre otras.