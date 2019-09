El excandidato a la Presidencia de la República Julio Guzmán no oculta su expectativa ante un posible escenario electoral anticipado, de acuerdo a la propuesta del presidente Martín Vizcarra. El líder del Partido Morado habló sobre ese y otros temas de coyuntura con Perú21, en una entrevista en la que no deja bien parado al mandatario, pero tampoco al Congreso de la República.

Los últimos gobernantes del Perú están detenidos o enfrentando a la justicia, hay una crisis de confianza tremenda en los políticos. ¿Por qué debemos creer que con usted sería distinto?

Porque estamos haciendo una política diferente, somos un partido limpio, no estamos involucrados en la corrupción. Pero también la forma de hacer política. Nosotros no cobramos plata a nadie para que sea autoridad ni candidato al Congreso. Nuestro partido forma a su gente, la capacita, tiene una mirada de futuro, una presencia en casi el 80% del territorio nacional. Nos financiamos a través de nuestros voluntarios de forma descentralizada. Ahora, los peruanos tienen razón en desconfiar porque han pasado tantas cosas y los políticos han perdido prestigio. Es nuestro deber construir nuevamente esa confianza y uno la construye no en un día sino en un proceso.

Habla del Partido Morado como un esfuerzo colectivo, pero si uno ve las encuestas a usted lo ponen bastante arriba y el partido aparece mucho más abajo. La gente percibe que el suyo es un proyecto muy personalista y los proyectos personales han acabado mal…

Es natural que las personas asocien a una persona en términos de la campaña electoral, no solo en el Perú sino en el mundo. Lo que uno debería hacer dentro de un partido es construir una institución porque ¿qué es el progreso? Es acerca de planificar un bienestar en el futuro, pero ponerse de acuerdo en ciertas cosas con los actores políticos. Eso requiere instituciones, que la gente se organice y la organización política es el partido político. Sin una institución política como el Partido Morado, el Perú no va a salir adelante. Es absolutamente fundamental que nos olvidemos de los caudillos, de los proyectos individuales, de aquellas personas que se lanzan a la Presidencia estando absolutamente solas porque así vamos a regresar a lo mismo, a la misma crisis que tenemos ahora y al pasado.

Inició su campaña para la elección de 2016 y en 2015 todavía no había surgido el caso Lava Jato. ¿En algún momento Odebrecht u otra empresa hoy cuestionada se acercó para ofrecerle financiamiento?

La respuesta es no. Además, es imposible porque cuando a Marcelo Odebrecht lo meten a prisión, en junio de 2015, nadie sabía quién era Julio Guzmán, ni siquiera aparecía en las encuestas. ¿Esta narrativa de dónde viene? De los corruptos y ladrones, porque la única forma en que esa gente se sienta liberada o vea la posibilidad de no entrar en cárcel es hacerle creer a todos los peruanos que todos son unos ladrones, incluido el moradito, pero no les va a resultar porque el argumento es tonto y fácil de rebatir.

Usted tiene una trayectoria en el sector privado. Sin embargo, en materia política no ha ejercido ningún cargo formal y en gestión pública, sumados, tiene un poco más un año. ¿Por qué cree que está preparado para la Presidencia?

Conducir un país requiere el liderazgo de un presidente, pero también un equipo, y estamos convencidos de que tenemos las capacidades porque conocemos la necesidad de la gente. El gran mérito del Partido Morado, y en este caso personal, mío, no es solo saber política pública sino tener la capacidad de escuchar a los peruanos, conectar con ellos y tratarlos con respeto y horizontalidad. El problema del Perú no es que nos falte saber de política pública, lo que nos falta es conversar y respetarnos mutuamente. Yo estoy más orgulloso de haber viajado a 132 provincias y estar con la gente que haber tenido un PhD, un doctorado en el extranjero, una maestría o todos los títulos que tengo en el extranjero. (…) El conocimiento está en saber lo que le falta al país, adónde vamos. Es la capacidad de dialogar, de escuchar y armar un partido político, y esas capacidades sí las tenemos.

Pero la capacidad de gestión sí es relevante y lo que llama la atención en su hoja de vida es que sus experiencias en el Estado duraron poco, en PCM solo siete meses; como viceministro, cinco. ¿Por qué fueron periodos tan cortos?

Mi primera experiencia en el viceministerio fue corta porque se cambió el enfoque de lo que queríamos hacer. Llegué al gobierno con mucho ímpetu para impulsar la diversificación productiva y se truncó porque se cambió de ministro. En el caso de la PCM, cuando fui secretario general fue por la misma razón, sentí que las reformas en las cuales yo tenía convicción no tenían ningún interés en el presidente de la República. (…) Hubiera sido muy fácil para mí mantenerme en cargos de esa autoridad y calentar una silla, pero no lo hice por una cuestión de principios. Con relación al tiempo, la curva de aprendizaje en el Estado es enorme. (…) Lamento que haya gente que tiene que pasar diez años en el Estado para aprender lo más importante, yo pasé el tiempo que usted menciona y aprendí muchísimo, lo suficiente para aprender que en el Perú no es prioritaria la técnica sino la capacidad de saber lo que los peruanos quieren, conectar con ellos y resolverles sus problemas.

¿Cinco meses fueron suficientes para tener ese conocimiento?

Absolutamente, porque además yo vengo de tener diez años de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde acumulé un conocimiento técnico muy sólido, pero además tengo un doctorado en la Universidad de Maryland en Políticas Públicas, he sido profesor de Políticas Públicas en Georgetown, eso me da un bagaje importante, he asesorado a varios países estando en el BID. Entonces, esa continuidad hizo que la experiencia en el gobierno lo que hiciera más bien fuera capitalizar todo eso; por eso hoy me siento con toda la seguridad y tranquilidad de saber lo que el Perú necesita.

Le han preguntado si es de izquierda o de derecha y usted suele decir que es de centro republicano, pero para algunas personas resulta un poco abstracta esa definición. Por eso quisiera pedirle su opinión sobre puntos específicos, por ejemplo la estabilidad laboral, ¿la revisaría, la flexibilizaría?

La reforma laboral es un tema que hay que discutir. En el Partido Morado sí reconocemos que hay algo que hacer y ese ya es un punto de partida porque muchos políticos ni siquiera quieren tocar el tema. Tenemos un grupo de técnicos que ya está trabajando en el tema. Lo único que sabemos es que tiene que ser una solución en la que todos los actores intervengan y tengan voz, no solo trabajadores, también empresarios…

¿Cuál es su visión? ¿Cree que un mercado más flexible sería mejor o habría que mantener la rigidez?

Que se requiere mayor flexibilidad, por supuesto, y eso funciona en todo el mundo. Eso no es sentirse de izquierda o de derecha, es simplemente ver lo que funciona en países en desarrollo y desarrollados que tienen distintos enfoques. Cuando el trabajador tiene más opciones y el empresario a su vez tiene más opciones de contratación, ¿qué ocurre? Hay más empleo. ¿Quiénes se benefician? Ambos. Eso no es tener ideología, significa tener sentido común y lo mismo es en minería y en temas de intervención del Estado en la matriz productiva…

En los últimos meses hubo la percepción de que solo estuvo presente en momentos en los que hubo un claro apoyo a una medida. Por ejemplo, la primera cuestión de confianza y ahora el adelanto de elecciones. ¿No podría percibirse como un poco oportunista sumarse a una medida que ya tiene mucho apoyo popular?

Nosotros nos pronunciamos solo en los temas importantes. Yo no salgo a hablar de todo y de nada. Es una falta de respeto para mí mismo (...). Si vengo a una entrevista es para contarte lo que hemos avanzado, lo que hemos hecho y qué es lo que el país debería hacer. Con relación al oportunismo, mi respuesta es sencilla. Oportunismo es sentarme en tu sofá, comer canchita, ver todo lo que está pasando y simplemente esperar porque nosotros ya tenemos inscripción, organización, el plan de gobierno está bastante avanzado. Sin embargo, estoy saliendo y el partido en las últimas dos marchas ha tenido la participación más extensa y potente. Estamos viviendo un momento histórico de transición política muy similar al de la caída de la dictadura en los 90 y hay una gran irresponsabilidad y falta de conciencia en los políticos (...) que no son conscientes de eso y por eso el Perú no los quiere. La nueva fase es para la renovación política de hacer cosas diferentes.

¿Para el Partido Morado es bueno el adelanto de elecciones?

Lo ideal hubiera sido tener un gobierno sólido, un Ejecutivo fuerte, un Congreso que apoye y llegar hasta 2021. La pregunta es otra: ante estas crisis, ¿qué opciones tenemos a la mano? En ese escenario, el adelanto de elecciones se convierte en el mejor escenario que tenemos a la mano, pero no necesariamente el que quisiéramos, porque si esperamos hasta 2021, vamos a extender la agonía. Yo converso con inversionistas para saber qué piensan y todos me dicen que lo mejor sería acabar con la incertidumbre. El inversionista no quiere que le cuente buenas noticias o malas, sino saber qué va a pasar y el 2020 nos asegura acabar con la agonía. El Partido Morado apoya la iniciativa del presidente, no porque lo favorece sino porque favorece al Perú. Si tú hablas con la gente en la calle te dicen lo mismo.

Viendo el gobierno del presidente Vizcarra, ¿qué es lo mejor que ha hecho y en qué está jalado?

Creo que el impulso inicial que le dio a la lucha contra la corrupción ha sido muy importante, ese apoyo ha sido decisivo para que el equipo especial Lava Jato pueda continuar su trabajo y que hoy los peruanos conozcamos a buena parte de los que han estado involucrados. Creo que los espacios de mejora que tiene el presidente y que ha tenido permanentemente es la capacidad de gestión. Es un ejecutivo que no tiene las capacidades para gestionar los principales problemas del Perú; es un presidente intermitente que el 28 de julio te lanza una propuesta ambiciosa, interesante, buena para el país: adelanto de elecciones, y van a pasar casi dos meses y no ves la fuerza ni la iniciativa que debería tener. Si yo salgo en un mensaje a la nación y digo: ‘Esta va a ser mi prioridad política’, le digo a todos mis ministros: ‘Señores, todos alineados, ah. Por acá yo mismo soy, yo soy el que está diciendo cuál es la dirección y todo lo que ustedes digan y hagan tiene que ir a la prioridad que yo he dicho: adelanto de elecciones’. No estamos viendo eso. El presidente no aparece, no da mensajes a la nación, la gente no entiende quién está gobernando. Esa falta de consistencia en decir y hacer diría que es uno de los puntos más flacos que ha tenido el presidente.

Ha hablado de su preparación y virtudes como líder político. ¿Cuál es su punto débil?

No he hablado de mis méritos como persona, no me gusta…

Ha dicho que tiene un doctorado, experiencia…

Lo he mencionado porque hizo una pregunta acerca de mi experiencia en términos de gestión pública, entonces tuve que complementar esa información. A mí me gusta hablar de los méritos del partido porque en el Perú se ha edificado demasiado la figura del individuo y del individualismo; no está mal, pero no es suficiente. En el Perú tenemos que hacer el esfuerzo por entender que el esfuerzo colectivo es lo que no va a hacer salir adelante.

Quisiera insistir, ¿qué cree que puede mejorar?

Varias cosas. Yo diría la paciencia. Soy una persona muy persistente, he trabajado toda mi vida desde los 15 años. Esa persistencia, siempre mirar tus objetivos, a veces, te hace un poquito impaciente y la paciencia es muy importante para seguir adelante.

AVALA MATRIMONIO IGUALITARIO

¿Estaría usted a favor de una legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?

El partido está a favor del matrimonio igualitario como partido republicano y cree que, en su momento, lo que debería hacerse es una discusión nacional en la que se escuche a todos, porque el partido puede tener una posición progresista sobre ciertos temas, pero no es intolerante a las posiciones de los demás. Los grupos conservadores tienen que ser escuchados y esa es la diferencia entre muchos extremos de izquierda y de derecha, que se creen con la verdad absoluta y consideran que los que no piensan como ellos son unos ignorantes. El Partido Morado no es así, el partido tiene una posición clara, pero en su momento –cuando el tema tenga que discutirse– va a llamar a todos, va a respetar a todos y a escuchar a todos porque somos peruanos. Esa es la forma...

Pero además de escuchar a todos, debe tener una posición personal respecto a este tema.

Que es la que le acabo de decir...

Con respecto a la posibilidad de la adopción en un matrimonio igualitario, ¿estaría a favor?

Vamos por partes. Primero el matrimonio igualitario y cuando terminemos de discutir eso, veremos a partir de ahí (la adopción).

TENGA EN CUENTA

- Julio Guzmán Cáceres es presidente fundador del Partido Morado. Experto en Políticas Públicas y director general del Instituto Talentos. Postuló a la Presidencia de la República en las elecciones de 2016.

- “El partido tiene cerca de 11 mil militantes, 1,200 autoridades en las 26 regiones, 169 comités provinciales. No estoy solo. El plan de gobierno lo conduce Francisco Sagasti, el plan de política económica está a cargo de Raúl Salazar”.

- “Los aportes han sido de militantes que no son empresas ni corporaciones”.