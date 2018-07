Julio Gutiérrez: "Pido perdón por lo que dije, no por lo que he hecho"

Julio Gutiérrez , el aún integrante del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), confirmó que renunciará a su cargo luego que se difundieran audios que lo implican en presuntos favorecimientos a jueces y fiscales, pidió perdón por lo que se le escucha decir en estas conversaciones, pero negó haber cometido alguna irregularidad.

"Pido perdón al pueblo peruano y a los profesionales por lo que dije, no por lo que he hecho. No he hecho nada malo en mi vida. No soy una persona mala, no he hecho daño a nadie", aseguró Julio Gutiérrez en una entrevista a RPP.

El todavía integrante del CNM aseguró que no cometió irregularidad alguna ni favorecimiento, pese a que se le escucha en uno de los audios hablar sobre un "encargo cumplido" al juez superior del Callao, Walter Ríos, ahora detenido preventivamente.

El abogado de Julio Gutiérrez , Humberto Abanto, insistió en la versión de su defendido y dijo que esta no sería la primera vez que alguien se ufana de haber hecho algo que, en realidad, no llegó a concretar.

" Los hechos van a demostrar que Julio Gutiérrez no tuvo una interferencia en el proceso. Sí tuvo una conversación lamentable y vergonzosa. Él la entiende así y comprende los efectos que tienen para el sistema de justicia peruano", indicó el abogado.

En ese sentido, Gutiérrez reiteró que esta mañana presentará su renuncia al cargo de consejero del CNM , pero evitó exhortar a sus colegas implicados como él en los audios difundidos a que hagan lo mismo.

"Soy consciente que no he hecho nada malo. He dicho algo, no lo he hecho. Siendo consciente de haber dicho lo que he dicho, me estoy yendo", concluyó.

En otro momento, Julio Gutiérrez descartó haber realizado algún tipo de gestión con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, luego que un audio entre Guido Aguila y Baltazar Morales, entonces miembros del CNM , revelara que el parlamentario participó en reuniones para promover su candidatura a la presidencia de esta institución.

"Yo no lo he provocado ni lo he promovido [...] Jamás le he dicho vota por mí [...] Yo no tengo filiación política [...] No es un pedido mío, no lo he hecho jamás", señaló.

En una de las conversaciones interceptadas al juez superior Walter Ríos, recientemente detenido como parte de las investigaciones por presuntos tráfico de influencias, se escucha a Julio Gutiérrez decir: "Walter, tu encargo se cumplió, eh". Incluso habla de cómo se "tumbó" a una fiscal titular para colocar a otro de Puno, alguien que habría sido recomendado por Ríos.