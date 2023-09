¿Qué piensa de la demanda de Víctor Polay al Estado peruano?

Polay debe dar gracias a Dios de que el Poder Judicial fuese muy benevolente con él, le puso una condena de 35 años. Por ejemplo, a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre se les puso una pena de cadena perpetua. En el caso del MRTA ninguno de sus integrantes fue condenado a cadena perpetua. A pesar de que los delitos cometidos por ambas agrupaciones terroristas fueron los mismos. Lo que quieren hacer estos delincuentes es tratar de sorprender.

¿Cómo califica el desempeño de la Comisión IDH?

Las puertas que tocan los terroristas son organizaciones plagadas de izquierdistas, sabemos todos cuál es su tendencia política. Lo que buscan es hacer laberinto y buscar algún provecho que les beneficie en el futuro. Lo que necesitamos es que las personas encargadas de defender al Estado peruano, como la Procuraduría General de la República como la Procuraduría Antiterrorismo a cargo del doctor Milko Ruiz, hagan algo. Milko Ruiz no está haciendo nada para defender al Estado peruano. Lo que tiene que hacer es ponerse los pantalones.

¿Qué debió hacer la Procuraduría antiterrorismo?

Buscar otros casos que no fueron materia de juzgamiento. Por ejemplo, en mi caso, buscando llegué al caso Soras, viajé a Ayacucho. Liendo Gil, Osmán Morote y tres más de la cúpula de Sendero iban a salir en libertad y con este caso Soras que era un caso nuevo se les abrió proceso y ahora continúan en la cárcel. No podemos fallar en la defensa del Estado. Deben de luchar para que los terroristas no sorprendan a instancias procomunistas. De esta situación desgraciadamente hay muchos culpables.

¿Cuáles son los otros culpables?

El Estado. Hace mucho tiempo que el Estado peruano debió salir de la Comisión IDH y de la Corte porque tienen un desliz comunista. Ambas tienen la misma tendencia. Necesitamos que quienes nos defiendan sepan de terrorismo. No hay que olvidar que el caso MRTA fue agotado en todas las instancias, los acusados tuvieron la oportunidad de alegar y defenderse ejerciendo sus derechos. Por tanto, no pueden venir a decir ahora que no se les ha respetado el debido proceso, eso es falso.