Fue congresista del fujimorismo hasta hace solo dos años; sin embargo, hoy se desmarca de la agrupación. Julio Gagó nos habla de sus compromisos si es que llegara a la alcaldía.

Usted ha sido parte de FP, por lo menos de la bancada. ¿Qué opina de todo lo que sucede en torno a la difusión de audios en los que están involucrados miembros del fujimorismo?

Hoy el país está viviendo una crisis de credibilidad y esta ha sido originada por la crisis institucional que existe. Esta crisis de credibilidad ha empeorado el 28 de julio cuando el presidente Martín Vizcarra decide anunciar el referéndum para la no reelección, que me parece bien, es una medida muy popular, sin embargo, hoy día la gente está pensando en esos temas y se ha distraído de la campaña municipal y estamos a 35 días de esta elección.

¿Cuál es su opinión de la actitud del fujimorismo en este escándalo?

Lo que yo puedo opinar de la actitud del fujimorismo es lo que está opinando la mayoría del pueblo peruano, que parece que hoy día el fujimorismo está siendo obstruccionista en vez de estar siendo constructivo en favor del país. Lo que hoy día quiere la población es, más bien, que esta bancada fujimorista liderada por Keiko ayude a poder gobernar y a luchar principalmente contra la corrupción por todos lados.

¿Se ha decepcionado del fujimorismo en este tiempo?

Bueno, la población lo piensa así. No estoy dentro de la bancada para saber exactamente qué está sucediendo al interior del fujimorismo.

Aterrizando a la campaña municipal, un sector de la población cree que Diethell Columbus ya no es el candidato de FP porque va mal en las encuestas, sino que lo es Renzo Reggiardo. Podríamos deducir que si usted sube en las preferencias, también lo catalogarían como el postulante naranja.

Yo no soy candidato del fujimorismo. Yo he postulado en el quinquenio pasado como congresista como independiente, y también hoy día estoy como candidato independiente por Avanza País a la Alcaldía de Lima. La gente quiere elegir a la persona que piensa realmente que va a solucionar sus problemas.

Por eso es que usted ha elegido un vientre de alquiler.

No es vientre de alquiler. ¿Por qué lo dices, porque soy independiente? Los periodistas siempre dicen “vientre de alquiler” como si fuera algo malo, acá no existe nada malo, yo soy un candidato independiente y no lo estoy negando.

¿Qué haría usted para luchar contra la corrupción desde el municipio?

Hoy día cuando el cuerpo del Concejo está reunido no asiste la prensa. Yo quiero sesiones totalmente públicas. Además de eso, voy a acercarme al Congreso para hacer un convenio con el canal del Congreso para que sean transmitidas en directo y en vivo todas las sesiones porque la gente tiene que saber qué es lo que pasa en Lima y qué están haciendo sus regidores en cuanto a la fiscalización de las obras. Segundo, vamos a hacer lo que se llamaba antiguamente un cabildo abierto, yo le quiero llamar un parlamento municipal, para eso tenemos que reactivar las presidencias de las juntas vecinales, los promotores de cada cuadra y reunirnos cada 45 días en la Plaza de Armas con los 42 alcaldes distritales y escuchar a la población sobre los problemas que tienen y que nos digan dónde creen que hay problemas de corrupción.

Algunos candidatos están proponiendo abrir su secreto bancario, exponer quiénes los financiaron. ¿Usted lo haría?

Acá no hay que engañarle a la población. Eso no lo puede hacer un alcalde. El señor Velarde ha dicho que va a abrir su secreto bancario. Ya, lo abre y, ¿tú como ciudadano mañana puedes entrar a su secreto bancario? No, porque tienes que ser autorizado, tiene que haber una norma que lo reglamente.

Es decir, usted no lo hará.

No, lo que te quiero decir es que por supuesto que lo puedo hacer, eso y mucho más para ser totalmente transparente, pero esas normas hay que pedírselas al Gobierno central para que, a través del Parlamento, se den y sean de obligación para todos los alcaldes.

¿En transporte, qué propone?

Vamos a cambiar la circulación del transporte pesado para que solamente circule de 11pm a 5am.

¿Y buses interprovinciales?

No, solamente de carga y con eso vamos a bajar bastante (el tráfico). Segundo, el giro a la derecha va a ser libre, para eso tiene que haber educación vial. Tercero, en las vías principales, como ya se hizo en la Javier Prado, no se puede voltear a la izquierda. Cuarto, tenemos que cambiar los sentidos de las avenidas principales, del Paseo de la República, de la Javier Prado, en horas punta.

Pero los que transitan por allí dirán que todo el día es hora punta.

No, yo circulo bastante y no es todo el día, hay que conocer la ciudad. También tenemos que respetar el plan maestro de la construcción del tren eléctrico, los metro, los anillos viales, los corredores viales, pero la obra principal que quiero hacer es una red de teleféricos. Hoy Lima creció en las últimas dos décadas de 3 millones de habitantes a cerca de 11 millones. Si bien Lima es costa, es plana, hoy ha crecido la población hacia los cerros. Vamos a abrir líneas de teleférico que salen a media altura de los cerros donde van a estar las estaciones. Van a salir de cada cerro. Por ejemplo, el Cerro La Milla, Cahuide, 27 de noviembre, Flor de Amancaes. Ya estamos haciendo el estudio.

¿Se podrán hacer los teleféricos en 4 años de gestión?

Por supuesto. Las obras de teleférico se construyen de 12 a 18 meses. ¿Cuál es el costo? De 12 a 15 millones de dólares por línea.

¿En sus 4 años de gestión cuántas líneas de teleférico terminaría?

De las 11 líneas que hemos hecho el estudio, por lo menos 4 ya estarían instaladas en 4 años.

Dice que de 12 a 15 millones cuesta cada línea. ¿Hay presupuesto para hacer 4?

El alcalde tiene que tener la autoridad y la capacidad para conseguir dinero para la ciudad ¿Cómo se consigue dinero? Te doy un ejemplo, hoy tenemos la concesión de los peajes, que todo el mundo sabe que son leoninos, inclusive el de la Panamericana Norte no tiene una vía auxiliar. Ahí nomás, eliminando ese contrato, que se tiene que eliminar, tú vas a recibir como 3 mil o 4 mil millones. Ahí tienes ya plata. El alcalde tiene que saber de dónde saca el dinero, vas a corporaciones extranjeras, inversión extranjera, APP…

¿A través de qué mecanismo eliminará ese peaje?

Yo soy abogado, y veo que en el contrato hay una cláusula 17.7 que te permite justamente cuando los contratos son leoninos y van en contra de la población, se pueden anular.

Eso podría ir a un arbitraje y demorar.

Es inmediato. Acá las cosas tienen que ser inmediatas porque tienes el respaldo de la población, que sabe que ha sido una estafa, un gran robo.

¿Va a terminar las obras inconclusas?

Hay más de 1,400 millones por ejecutar y hay obras inconclusas, por ejemplo, el Metropolitano, la Vía Expresa, la ampliación de la Ramiro Prialé. Por supuesto que tenemos que continuarlas, esa es chamba del alcalde, no podemos dejar obras inconclusas.

¿Qué propone en seguridad ciudadana?

Todo el mundo sabe que la seguridad netamente le corresponde al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía, sin embargo los gobiernos municipales también hemos tomado la batuta en este tema. Quiero aprovechar a Perú21 para hacer un llamado al presidente de la República a tomar el toro por las astas y sacar a las Fuerzas Armadas.

¿No es peligroso? Los militares no tienen la misma capacitación que los policías.

Hoy estamos hablando que hay falta de capacitación. No señores, la capacitación existe, un militar está bien formado para cuidar a las personas, a la patria, o sea nunca va a ir en contra de las personas. Esta tiene que ser una medida de emergencia para prevenir y yo, como alcalde, con las políticas preventivas que queremos incorporar en el gobierno municipal, vamos a lograr vencer la inseguridad.

¿Qué medidas preventivas?

Queremos crear un cuerpo de seguridad ciudadana preventiva en la municipalidad sin ningún tipo de costo para el contribuyente. También tenemos que implementar el Serenazgo Amigo, ese serenazgo que va a estar en tu cuadra. Yo soy un alcalde que voy a hablar de la familia. Para combatir la inseguridad, primer requisito es que los padres de familia estén en sus hogares para que puedan impartir valores y principios a sus hijos. Los delincuentes no son marcianos, no vienen de marte, nacen de nuestras familias, pero si hoy día el padre de familia no para en su casa no es porque no quiera; es porque el transporte te quita 4 horas, trabajas 12 o 13 horas, descansas 8, te faltó tiempo.

Hay unos problemas que parecen de rápida solución pero, al parecer, no lo son. Están los malos cableados, las casonas que se caen a pedazos y los buzones sin tapa. ¿Se puede cambiar esa realidad de inmediato en Lima?

Esa es la chamba diaria del alcalde. Es como que me pregunten ahorita ‘¿usted va a parchar pistas?’, por supuesto que voy a parchar pistas. ‘¿Usted va a poner buzones?’, por supuesto. En el Centro de Lima hay casonas viejas que se están cayendo por partes. Yo le llamo a los dueños de casonas como ricos pobres porque lo que hacen es alquilar su casona para hacer actividades delincuenciales, prostitución. Ahí tenemos que trabajar con la corporación internacional, con el INC, para que inviertan para mejorar estas casonas y hacer que en la parte de adentro puedan ser usados como oficinas y, con los alquileres, los dueños puedan devolverle a las corporaciones.

Cuando usted fue congresista se lo acusó de contratar con el Estado a través de Copy Depot. ¿No cometerá de nuevo este error como alcalde?

Tú eres periodista y muchos periodistas están mal informados, eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso porque Julio Gagó nunca le vendió al Estado. Lo que decían es que había una empresa de fachada que supuestamente era mía y que había sido creada hace 19 años para sacarle la vuelta a la ley. Eso se demostró que era falso.

Usted fue suspendido 120 días del Congreso por eso.

Cuando uno lucha fuertemente contra la corrupción justamente son los corruptos los que te sacan denuncias falsas. ¿Qué pasó ahí? Yo era vocero de FP, la bancada más opositora, y descubrimos el caso Ecoteva, hoy perseguido y con orden de captura el señor Toledo, sacamos las denuncias acerca del hermano de la señora Nadine, de los negociados en Rusia, y así sacamos muchas denuncias. ¿Cómo no iba a tener opositores?

Lo cierto es que tiene en su legajo una sanción política de ese tipo. ¿No le interesan las sanciones políticas?

El que se mete en política está expuesto a sanciones políticas y si yo me tengo que exponer a una sanción política por defender y luchar contra la corrupción, que me sancione cinco veces más.