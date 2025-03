Julio Demartini: PJ deja al voto pedido para impedir su salida del país por 9 meses

El Poder Judicial dejó al voto la solicitud formulada por la Fiscalía de la Nación para que se dicte impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini por el caso Qali Warma.

Demartini, se recuerda, es investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción de la justicia. En el primer caso por presuntamente haber favorecido a la empresa Gambrinus, proveedora de alimentos enlatados y conservas del referido programa social. En el caso de la supuesta obstrucción de la justicia se señala que Demartini, de acuerdo a la versión de un colaborador eficaz, habría solicitado a un intermediario ejercer presión sobre Noemí Alvarado, quien denunció manejos irregulares en el programa.

En la audiencia, el abogado de Demartini rechazó que este haya incurrido en el presunto delito de negociación incompatible toda vez que, según dijo, nunca intervino a favor de la empresa Gambrinus y no existe ningún contrato entre dicha firma y Qali Warma. "No tenía la posibilidad de interesarse en un contrato que no existe", indicó.

El fiscal Marcial Páucar, sin embargo, ratificó su postura respecto de la presunta intervención de Demartini a favor de la empresa Gambrinus, que era la que abastecía de conservas a proveedores del programa. Asimismo, desvirtuó lo dicho por la defensa legal del extitular del Midis de que los proveedores podían adquirir sus productos de cualquier entidad ya que, explicó, hay parámetros específicos que deben cumplirse por tratarse de un programa social en favor de los niños.

En cuanto al riesgo de fuga, por el cual se solicita el impedimento de salida del país del exministro por nueve meses, el abogado sostuvo que no hay nada concreto sobre su voceada designación como embajador ante El Vaticano y que estas versiones parten de los medios de comunicación, e informó más bien que el ex integrante del Ejecutivo ha sido contratado como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El representante del Ministerio Público, en tanto, refutó estas apreciaciones remitiéndose a lo dicho por el primer ministro Gustavo Adrianzén quien el último 26 de febrero confirmó la medida y añadió que esta quedaba en suspenso solo por el pedido fiscal para que se le impida salir del país.

En la audiencia intervino también el propio Demartini, quien negó su amistad con los propietarios de la empresa Gambrinus y haberse interesado en cualquier contrato relacionado con Qali Warma. Negó, además, haber ejercido presión sobre otra persona para evitar que declare a la prensa, y en cuanto a su eventual designación como embajador ante El Vaticano dijo que "no lo he pedido ni lo voy a pedir". Asimismo, indicó que su prioridad es mantenerse en el país trabajando y en ese contexto confirmó que desde ayer lunes 3 de marzo es asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Al finalizar la audiencia, el juez Juan Carlos Checkley informó que su decisión respecto del pedido de la fiscalía será comunicada a través de las partes vía casilla judicial.

