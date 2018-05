Julio César Castiglioni: "La elección de octubre será peor que la de 2014"

Una serie de situaciones que marcarán la campaña política de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre hacen que, según el abogado Julio César Castiglioni , vayamos a tener peores autoridades que las actuales. La alerta es para cambiar la legislación para futuros procesos.

Una gran cantidad de aspirantes a la Alcaldía de Lima no militan en las agrupaciones por las que postulan. ¿A qué se debe esto?

Es consecuencia de que no se hizo una reforma seria de la legislación electoral. Debemos eliminar la cuota de 20% de invitados en los partidos y las elecciones deben ser estrictamente con militantes. De lo contrario, los partidos se convierten en vagones de tránsfugas, de balseros y hasta de corrupción, donde el que más paga es el que entra en la cuota de invitados.

¿Cuál es la justificación de esa propuesta?

El fortalecimiento de los partidos políticos. Actualmente, si yo quiero postular por otra organización, debo renunciar a la que en ese momento integro hasta un año antes de las elecciones. Siguiendo esa misma línea, no la idea de Mauricio Mulder de exigir militancia de tres años para postular, que me parece extremista, también se debería exigir un mínimo de un año de militancia para postular.

¿Qué se garantiza con ello?

Cuadros preparados, conocimiento del plan de gobierno, de la doctrina y la ideología, meritocracia. O sea, lograríamos tener verdaderos partidos políticos en el Perú, porque lo que hay en este momento son vientres de alquiler.

La mayoría de candidatos a Lima fueron elegidos en las internas a través del voto de delegados, con un único precandidato. ¿Poco democrático?

Yo estoy en contra de la elección de delegados porque constituye una farsa electoral. Primero, la forma de elegir a los delegados no es democrática; es decir, no hay acta de elección. Los partidos no tienen bases y los delegados son elegidos por una cúpula. Segundo, que esos delegados designados por la cúpula elijan a los candidatos es otra farsa. Como los delegados están digitados, ya saben por quién votar. Es lista única y cerrada.

¿Cuál sería el mecanismo ideal de elección interna?

Un militante un voto. La elección por delegados debe ser eliminada. Yo he visto en el ejercicio de la profesión actas hasta mal redactadas donde se pone que se eligió con mano alzada y la hora de inicio de la votación no coincide con la hora del cierre. Las actas las fabrican. Se reúnen en un chifa y hacen el acta.

Eso se podría evitar con un acompañamiento efectivo de los entes electorales en los comicios internos.

El Reniec debe elaborar, o por lo menos depurar, los padrones electorales de los partidos para evitar dobles militancias, el JNE debe supervisar, y la ONPE debe participar en el proceso electoral. Los siete partidos que han pedido la participación de ONPE (en las internas) fue porque les han prestado ánforas, sillas, modelos de votos; es decir, ha sido un apoyo asistencial. No, así no es. Que ONPE organice el proceso electoral, sin meterse en las decisiones del Tribunal Electoral del partido.

Estas elecciones serán las primeras en las que rija la no reelección. Sin embargo, hay alcaldes que buscan reelegirse arguyendo que fueron elegidos cuando la ley no estaba vigente. ¿Usted cómo interpreta la norma?

Esta es una jugada. El candidato hace campaña, se postula, el JEE (Jurado Electoral Especial) declara improcedente su candidatura, apela al JNE, lo sacan, pero su lista sigue corriendo. Eso se llama fraude a la ley.

¿Qué ganan con eso?

Sigue la lista con el teniente alcalde pero ya habiéndose beneficiado durante casi toda la campaña con la imagen del alcalde actual que fue tachado. El JEE debe excluir a toda la lista.

¿Qué se puede hacer con los casos de hijos, cónyuges u otro familiar de actuales autoridades que postulan por la misma jurisdicción?

En el nepotismo electoral no se puede hacer nada, pero éticamente deberían estar vetados por la sociedad. ¿Dónde quedó la alternancia, la meritocracia, los nuevos cuadros? ¿Dónde están las elecciones internas? Además, ese candidato, el hijo del señor Luis Castañeda Lossio por ejemplo, quiere ganar la Alcaldía de Lima para evitar que se haga auditoría a la gestión de su padre. La nueva autoridad aprueba el balance y memoria de la gestión saliente.

En Puente Piedra, el actual alcalde postulará como teniente alcalde en el mismo distrito en una lista encabezada por su hijo.

No está prohibido, pero también es un fraude a la ley. Le están sacando la vuelta a la ley. O sea, en este proceso electoral aflorarán todos los cánceres de nuestra democracia.

¿Tendremos peores autoridades de las que hay ahora?

Esta elección será peor que la de 2014. Vamos a tener peores autoridades de las que hoy tenemos.

¿Qué tan posible es que en las campañas de familiares de actuales autoridades se usen fondos públicos?

Desde luego que se hará campaña, pero de forma negativa. ¿Cómo? Utilizo al serenazgo para que se bajen los carteles de los rivales, para que les borren las pintas, los afiches. Es decir, hago contracampaña con la estructura municipal para sacar de carrera o destruir todo lo que ha hecho el contrincante.

¿La ONPE no tiene herramientas para evitar eso?

En las noches, no. Las cámaras de vigilancia funcionan cuando les conviene.

¿Lo que usted llama “nepotismo electoral” debe ser normado en el Congreso?

Como pasa en la elección presidencial, deberíamos evitar que los familiares hasta el segundo grado postulen al mismo cargo.

AUTOFICHA



- “Soy abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Tengo una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres (USMP) y un postítulo en Gestión Municipal por la Universidad Católica (PUCP). Trabajo en mi estudio Castiglioni Ghiglino & Abogados”.



- “Los tres organismos del sistema electoral no se deben limitar a participar en el proceso electoral ya elegidos los candidatos. Dirán que los partidos son asociaciones privadas sin fines de lucro y no tiene por qué meterse el Estado. Sí, pero participan en elecciones públicas”.



- “Las municipalidades tienen una figura que es la revocación del acto administrativo, que es quitarte la licencia de tu establecimiento por no cumplir con los requisitos. Si el JNE fiscaliza y detecta que un partido no tiene comités, no tiene militantes, debe tener la posibilidad de cancelarle la inscripción”.