Julio César Castiglioni, experto en Derecho Electoral, se pronunció sobre los cambios a la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas para suspender las elecciones primarias para los comicios ediles y regionales de octubre de 2022, y dejar sin efecto una serie de requisitos para que los partidos y movimientos regionales mantengan su inscripción vigente.

En declaraciones a Perú21, advirtió que la suspensión de elecciones primarias perjudica el fortalecimiento interno de los partidos. “Vamos a regresar a lo que ha sido la tumba de los partidos: la dedocracia, donde los amigos de los candidatos a alcaldes y gobernadores son los que van a ir en las listas y no los representantes que elija la militancia”, dijo.

También objetó que se deje en suspenso la disposición que obliga al partido a participar por lo menos en tres quintos de las regiones en los comicios regionales y, en las elecciones municipales, en por lo menos la mitad de las provincias y un tercio de los distritos a nivel nacional.

“Eso está muy mal. No han aprendido de la elección presidencial donde las provincias protestaron con su voto por la marginación. Lo que están haciendo es marginar a determinados lugares en los que no tengan sus comités departamentales, provinciales y distritales. No queremos partidos cascarón, queremos partidos sólidos, que tengan estructura, organización y militancia. Lo que quieren (los partidos) es hacer las cosas bonitas para ellos”, apuntó.

Castiglioni agregó que las modificaciones aprobadas por la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez, no fortalecen en modo alguno a los partidos políticos.

“Siguen viviendo con una presencia solo en determinados lugares. Con esto van a dejar de lado algunas provincias pero no van a perder la inscripción, no estoy de acuerdo con eso, es una posición muy cómoda para los partidos, más aún cuando las elecciones regionales y municipales tienen otra cariz, son más vecinales”, explicó.

El especialista recordó que el proceso electoral edil y regional es una suerte de tamiz. “De alguna manera son como un colchón para el gobierno nacional, eso evita que le reclamen todo al gobierno nacional. Si no se ha hace una elección y se escoge a mejores candidatos vamos a regresar a la dedocracia que ha sido la culpable de que aparezcan muchos partidos durante el tiempo”, alertó.

Los cambios aprobados a la normativa electoral por la Comisión de Constitución, se recuerda, fueron aprobado por 14 votos. Víctor Cutipa (Perú Libre) y José Jerí (Somos Perú) fueron los únicos que votaron en contra. En el caso de Cutipa, incluso, su voto fue en sentido contrario al de sus colegas de bancada Waldemar Cerrón, José Balcázar y Jaime Quito quienes votaron a favor. Los acciopopulistas Luis Aragón y Wilson Soto se abstuvieron.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello sobre el futuro de los restos del genocida Abimael Guzmán Reynoso. Insistió que el Ejecutivo tiene que actuar con un decreto supremo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Congreso: APP plantea que condenados por terrorismo, violación y corrupción no sean altos funcionarios

Rubén Rojas víctima de terrorismo: “Siento impotencia por quienes alientan el proyecto senderista”

Pedro Castillo a dirigentes de Perú Libre: “Escuchemos a todos, dejemos escuchar a cada uno de nosotros”