El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Julio Arbizu, manifestó que el postulante de Solidaridad Nacional (SN), Mario Bryce, sostuvo un “discurso supremacista” contra él cuando le entregó dos jabones al término de un debate electoral realizado en El Comercio.

“Esto no es nuevo para mí. No es la primera vez que asocian el color de mi piel con la suciedad. Hay abogados que dicen que no hay conexión entre el aseo y el racismo, pero en realidad representa un agravio inmediato y también una incapacidad de acceder a ciertos servicios. Que alguien blanco [lo diga] supone un discurso supremacista. Bryce está acostumbrado a hacer lo mismo, he sido testigo de como insulta a otras personas”, dijo en RPP.

Esta mañana, cuando la periodista Ariana Lira dio por concluido el debate electoral en el referido diario, el exconductor Mario Bryce le robó unos segundos para alcanzarle un objeto a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Arbizu Gonzales anunció que el miércoles 8 de enero presentará una ampliación a la denuncia que hizo el Ministerio Público de oficio contra Bryce Arrué por el presunto delito de discriminación racial.

“Esto ocurre a diario, pero ahora él (Bryce) toma la decisión de hacerlo público, y es porque es un vulgar racista. Es penoso lo de Luis López Aliaga (líder de Solidaridad Nacional) porque da cuenta del comportamiento de su partido. Lo que me ha pasado, le ha pasado a millones de peruanos, los que hacen estos agravios, esto es expresión de la supremacista de un sector. No volvamos a sentirnos discriminados por nuestro color”, agregó.

Cabe indicar que la fiscal Patricia Gamarra decidió abrir una investigación preliminar contra Bryce por el supuesto delito de discriminación. El documento fiscal indica que la investigación tendrá una duración de sesenta días. De igual modo, programa el visionado del material para el próximo 17 de enero a las 3 p. m. en la sede del Ministerio Público.

El partido Solidaridad Nacional ha rechazado las críticas contra Bryce y ha señalado que la entrega de jabones por parte de su postulante fue “un símbolo del juego limpio que debe primar en esta campaña electoral”.