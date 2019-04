Juliana Oxenford tras la muerte de Alan García: "No es mártir, no es héroe y no se inmoló"[VIDEO]

La periodista Juliana Oxenford , en el noticiero '90 Central' de Latina, contó que quedó impactada por la muerte del ex presidente de la República, Alan García Pérez y mandó su pésame a la familia.

"Todos hemos quedado consternados frente esta noticia. El ex presidente Alam García tomó la decisión de acabar con su vida luego de dispararse en la cabeza... Desde aquí, entendemos el dolor de los familiares, amigos, militantes", dijo la periodista frente a cámaras.

Juliana Oxenford también pidió no aprovechar esta situación para politizar el tema, ya que el "ex presidente no es un mártir".

"Manifiesto personalmente y el de todo el equipo mis más sentida condolencia; sin embargo, no aprovechemos esta situación para politizar un tema. Alan García es un ex presidente que ha muerto y el único responsable de las cosas... y que la historia se escriba de esta manera será siempre él. No es mártir, no es héroe y no se inmoló", sostuvo.

