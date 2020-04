Verónika Mendoza, presidenta del partido Nuevo Perú, propone el pago de un impuesto solidario a las empresas millonarias del país para entregar un bono universal de mil soles a los mayores de edad que se encuentran desempleados en medio del estado de emergencia por el coronavirus y así asegurar que se cumpla la cuarentena y las familias más vulnerables no tengan que salir y exponerse al contagio.

Según explicó Mendoza en ATV Noticias, esta medida debería ser acatada por los sectores económicos fuertes del país, quienes pagarán el 1% del total de sus arcas para que el Gobierno reparta el dinero entre las personas que más necesitadas.

“Hay familias que se han quedado sin trabajo y no tienen qué comer y la desesperación las está llevando a las calles a recursearse o caminar días hasta sus lugares de origen porque ya no tienen qué comer. Para garantizar el cumplimiento de la cuarentena hay que dar un bono de 1000 soles a los que no tienen trabajo”, explicó Mendoza.

A su turno, la conductora Juliana Oxenford cuestionó la propuesta. “Puedo entender que a una persona con tanto dinero no se le puede obligar. Tenemos un libre mercado, es un país democrático. No es que de pronto aparece Robin Hood y le quita al rico para darle al pobre, es un mensaje maravilloso, pero ¿no es un mensaje populista en medio de una crisis, que puede ser interpretado como un aprovechamiento político?".

“No son fantasías ni alucinaciones, son cosas que se están haciendo en otros países”, respondió Verónika Mendoza. Sin embargo, Oxenford interrogó: "¿Si esto es viable por qué cree que la ministra de Economía y Finanzas dijo que no se puede?

“Sabemos que la Confiep siempre ha hecho presión en la política, pero quienes mueven la economía del país son las micro, medianas empresas. En este momento todos tenemos que poner el hombro, no se puede privilegiar a unos pocos”, replicó Mendoza.

Luego, la conductora apuntó que Verónika Mendoza “defiende una economía de izquierda que en la práctica nunca ha funcionado. Dígame qué país manejado por una economía de izquierda ha tenido resultados en la práctica. El discurso suena maravilloso pero hay que ver hasta qué punto una propuesta es ejecutable”.

“El bono universal se está ejecutando en Estados Unidos, no tengo simpatía con Donald Trump, pero puede funcionar. También se está aplicando en Bolivia y España”, detalló Mendoza.

