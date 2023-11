Tras ser removido de la presidencia de Indecopi en marzo, Julián Palacín presentó un amparo contra la presidenta Dina Boluarte y contra el premier Alberto Otárola. El recurso fue interpuesto ante la jueza Ana Osorio de la Corte Superior de Lima.

El objetivo, tal y como el propio Palacín reconoció previamente, es retornar al cargo al que accedió durante el gobierno de Pedro Castillo. Esto, pese a que fue removido por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso de la función pública.

PEDIDO INVIABLE

Perú21 llegó a conocer que, ayer por la mañana, se realizó la audiencia de la demanda presentada por Palacín. Este diario se comunicó al respecto con el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien consideró que el recurso “no parece tener viabilidad jurídica”.

“Si bien es cierto que el cargo es reglado, él está nombrado por cinco años a condición de que no se incurra en falta grave y de que la persona tenga la idoneidad del caso. Y eso no es un tema que se ve en el amparo constitucional, donde se ven temas que afectan derechos fundamentales. Mantener un cargo público no es un derecho fundamental. Tampoco afecta derechos del trabajo, porque son cargos públicos de alta designación”, explicó el abogado.

De opinión similar es el expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi, Alfredo Bullard, quien precisó que, más allá del tema legal, Palacín “no tenía las habilidades ni las competencias” para ocupar la presidencia de esa institución.

“Es una persona que no tenía ninguna experiencia en ese asunto y su gestión demostró que no la tenía. Ocupar un cargo de Indecopi es un tema sensible, se ven varias áreas, y yo creo que se requiere experiencia”, precisó a Perú21.