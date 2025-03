Juicio a Pedro Castillo EN VIVO: Corte Suprema reanuda proceso oral a expresidente

Tal como lo hizo en la audiencia del martes último, el expresidente Pedro Castillo se enfrenta a los jueces, reitera que no necesita los servicios de un abogado público y pide abandonar la sala. “Dejo constancia que no necesito los servicios de la defensa pública. El único delito que cometí fue defender al pueblo... No deseo participar más de este juicio, con su permiso quiero retirarme... No me siento cómodo en un delito que no he cometido”, dijo ofuscado el exmandatario, que amaga salir de la sala de audiencias. El juez Neyra le recuerda que no puede haber un juicio oral sin que haya abogado defensor y le advierte que respete el procedimiento legal.