Jueza de Puno se declaró incompetente para iniciar juicio a Moíses Mamani

La etapa de juicio oral en el caso que se sigue al parlamentario de Fuerza Popular, Moíses Mamani, por presuntamente mentir en la hoja de vida que presentó al postular al Congreso, no se pudo iniciar hoy en Puno.

La jueza Shirley Flores Menendez, del Primer Juzgado Unipersonal de la referida región, se declaró incompetente para atender este proceso. El argumento de la magistrada fue que le corresponde a un colegiado penal atender esta fase.

Durante la audiencia de esta mañana, Flores explicó que, de acuerdo al artículo 453 del Código Procesal Penal, se sigue el proceso común en este juicio. "En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un juzgado colegiado", se lee en la norma.

En este sentido, insistió en que su despacho recibió la carpeta luego de que esta pasara por la fase intermedia, pero al hacer la evaluación dio cuenta que no debía acoger el proceso. La jueza informó que derivará la carpeta al Juzgado Penal Colegiado de Puno.

A Mamani, quien el Legislativo levantó este mes la inmunidad parlamentaria, se le imputa el delito de falsedad genérica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que recibe las declaraciones de los candidatos al Congreso. En este caso, el currículum fue presentado para las elecciones del 2016.

Según la Fiscalía, el congresista consignó documentación falsa sobre sus estudios secundarios, no declaró todos sus bienes y rentas, y mintió sobre su experiencia laboral.

Perú21 se comunicó con el legislador pero no quiso responder a nuestras consultas. "Mi abogado me ha recomendado no dar declaraciones", manifestó.

Tampoco quiso responder por qué no acudió ayer a la citación fiscal para responder por el caso de presuntos tocamientos indebidos a una aeromoza.