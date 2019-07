Otra jueza protagoniza audio con César Hinostroza

Existía una relación muy cercana entre la jueza superior Doris Mirtha Céspedes Cabala y César Hinostroza. Eso queda claro no solo con una foto difundida el año pasado en la que aparecen juntos muy sonrientes posando para una cámara durante el cumpleaños del prófugo exjuez supremo, sino en un revelador audio que hoy divulga Perú21.

En el diálogo vía telefónica, que se registró el 17 de mayo de 2018, la entonces jueza suprema provisional le comunica a Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, que una diligencia se había postergado para el viernes 25 de mayo. La conversación sucedió a las 8:51 a.m.

Céspedes: Aló, doctor, buenos días.

Hinostroza: Mirthita, ¿cómo estás?

Céspedes: Bien, doctor, ¿cómo está usted?

Hinostroza: Bien, Mirthita, ahí... a punto escuchar el informe esta mañana. ¿Tú estás trabajando?

Céspedes: Sí, estoy bajando para escuchar informes en la (Sala) Permanente. Doctor...

Hinostroza: Solo quiero confirmar un dato, ese tema que hablamos ¿van a dar cuenta en la tarde o no?

Céspedes: No, no, no. Lo han postergado para el 25 (de mayo), doctor.

César Hinostroza conversa con la magistrada suprema Mirtha Céspedes. (GEC)

Lo curioso es que Mirtha Céspedes integraba la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, una especialidad totalmente diferente a la de Hinostroza, quien era un juez penal.

Seguidamente, Hinostroza Pariachi le informa a la magistrada –hablando en clave– que ahora “voy a intentar hablar de nuevo con las personas”. Y Céspedes Cabala respondió: “Ya, perfecto, es importante”.

¿A qué “personas” se refería César Hinostroza que no podía exponer sus nombres en una llamada telefónica?

Este diario se contactó con la jueza Mirtha Céspedes, quien dijo que no recordaba el contexto de esa llamada.

Asimismo, afirmó que no era amiga del destituido juez y que si asistió a la celebración de su onomástico, fue porque una colega la invitó.

“No puedo negar que lo conocía, pero no era mi amigo”, manifestó la magistrada Céspedes.