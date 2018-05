Jueza peruana que lleva casos renombrados fue denunciada por abuso sexual a menor de edad

Jueza peruana Miluska Cano López —presidenta del Colegiado B de la Sala Penal Nacional que ve varios de los casos judiciales más renombrados— fue denunciada por violación sexual a menor de edad quien pertenecería a su entorno familiar, según informe de Cuarto Poder .

La magistrada tiene a su cargo casos como la masacre del Frontón, la matanza de Pativilca, o el crimen del periodista Hugo Bustios.

LA DENUNCIA



El pasado seis de febrero, la Fiscalía provincial penal de San Isidro inició una investigación preliminar contra Cano López por presunta violación y actos contra el pudor.

El 13 de marzo, la madre de la presunta víctima contó que la magistrada buscaba pretextos para quedarse con la persona menor de edad. “Buscaba un pretexto para que se quede, diciéndome que al día siguiente iban a ir al cine, o que se quede un rato más”, dijo la mamá al Centro de Investigaciones Especiales de la Comisaría de Familia del centro de Lima.

CÁMARA GESSEL



Tras pasar la cámara Gessel que dispuso la Fiscalía el 2 de abril, la persona menor de edad dio detalles escabrosos de haber sido sometida —por lo menos seis meses— a todo tipo de abusos y acusó directamente a la jueza Miluska Cano de ser la responsable.

"El relato de la persona menor hace referencia a diversas formas de ultraje, tocamientos, a sustancias, pastillas, amenazas y temerosos silencios", consigna Cuarto Poder.

Miluska Cano López se pronuncia tras ser acusada por violación. (Cuarto Poder)

Los abusos se habrían cometido entre octubre 2016 hasta abril 2017. La menor también refiere que la jueza insultaba a su madre e, incluso, la apuntó con un arma cuando durmió en su casa.

“Cuando me desperté, me dio ganas de orinar y cuando voy al baño vi mi truza y no le dije nada, y en eso siento que jala algo atrás de ella y me lo puso en la cabeza diciendo que mi mamá es prostituta, y me dijo que no haga bulla, y en el carro me dio un papelito diciendo que mi mamá es prostituta, que mi mamá no me quiere”, dice el informe psicológico.

MILUSKA CANO SE DEFIENDE



La magistrada negó tajantemente la denuncia y la calificó de "falsa". Explicó que todo comenzó cuando ella le llamó la atención a la madre de la víctima por gritarle fuertemente a la menor.

"Lamentablemente, hay motivos de odio, motivos de espurios, porque en determinado momento se tuvo una discusión, una situación que yo pude detectar, que disgustó mucho a estas personas", dijo la jueza.

Cano refirió que uno de los padres de la supuesta víctima sufre alteraciones mentales, por lo que habría inducido a la víctima a mentir. Además, dijo que los padres maltratan a los menores de edad, por ello presentará testigos que puedan corroborar lo dicho.

"Hay situaciones familiares que son un poco difíciles de comentar. Solo le digo que en esta investigación se van a presentar elementos para poder acreditar que los menores que conforman esta familia, por lo menos el mayor de ellos ha sufrido directamente violencia psicológica y física", aseveró.