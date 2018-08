Jueza implicada en audios renunció al Consejo Ejecutivo del PJ

La jueza Rosa Vera Meléndez renunció como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), luego de protagonizar conversaciones con el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien le pedía ayudar a otra magistrada que está a cargo del megajuicio contra los Sánchez Paredes.

La Corte Suprema informó hoy que Vera Meléndez dio un paso al costado de manera irrevocable. Su reemplazo será visto en Junta de Jueces del CEPJ, prevista para el Lunes 27 de agosto.

#LoÚltimo Representante de los jueces especializados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Rosa Vera Meléndez, presentó su renuncia irrevocable al cargo de consejera. Su reemplazo será visto en Junta de Jueces del mencionado estamento, prevista para el Lunes 27 de agosto. pic.twitter.com/SSrkoHIw8E — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 22 de agosto de 2018

El portal Ojo Público publicó audios que datan de febrero en los que se escucha a Hinostroza hablar con Vera y el juez superior Augusto Ruidías Farfán, ambos miembros del CEPJ, para solicitarles, como favor, que ayuden a su "gran amiga" María Luisa Apaza, quien buscaba ser destacada a la Corte Superior de Lima.

Apaza ahora es encargada del megajuicio contra los Sánchez Paredes, una familia de empresarios norteños a quienes se investiga por el presunto delito de narcotráfico. En una de las conversaciones se escucha a Hinostroza decir que "ya hablé con Duberlí (Rodríguez)", entonces presidente del Poder Judicial, sobre el tema.

Aún no se sabe si Ruidías Farfán tomará la misma decisión que su colega, pero ambos indicaron que no favorecieron a María Luisa Apaza. No obstante, el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, solicitó que se declare en emergencia el consejo para renovar a los integrantes.