Jueza Elizabeth Arias se quedará a cargo del caso Keiko Fujimori

La jueza Elizabeth Arias rechazó el pedido de la defensa de Keiko Fujimori para apartarse del caso de lavado de activos que implica a la detenida lideresa de Fuerza Popular. Por lo tanto, seguirá al frente del control del proceso.

Giuliana Loza, abogada de Fujimori, había solicitado a la magistrada que se inhiba de la investigación aduciendo que en el pasado había sido su clienta. Sin embargo, ese argumento no fue admitido por la jueza.

Arias reconoció que Loza la asesoró en el pasado en un caso que no precisó. Pero explicó que eso no cuenta como un patrocinio legal: es decir, que la letrada no fue oficialmente su abogada defensora.

"En dicho proceso penal, la suscrita (Elizabeth Arias) asumió su propia defensa en mi condición de abogado, sin perjuicio de ello, debido a que determinadas circunstancias accedí al patrocinio de diferentes letrados durante determinadas etapas del proceso en referencia; no teniendo así una defensa única y exclusiva por letrado alguno", se lee en su resolución a la que accedió Perú21.

La jueza indicó que Giuliana Loza solo ingresó escritos en su representación ante distintas instancias judiciales, lo que -a su juicio- no configura un patrocinio legal. "Debo manifestar que (Loza) participó únicamente durante los actos finales del citado proceso penal", precisó.

"A criterio de la suscrita los actos procesales realizada por la citada abogada no constituye un acto de apersonamiento al proceso, en el cual no se ha señalado domicilio procesal o legal alguno", agregó.

En esa línea, la magistrada también argumentó que no tiene ningún tipo de cercanía o relación con Keiko Fujimori o la propia Loza.

"No existe causal de inhibición de la suscrita que pueda hacer dudar de la imparcialidad en el presente proceso, ya que conforme a lo expuesto de manera precedente no se ha establecido vínculo o relación con la ciudada Keiko Sofía Fujimori o con la abogada defensora", concluyó.

Elizabeth Arias, titular de la Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, fue designada en reemplazo del juez Richard Concepción, quien fue recusado por una instancia superior al advertir que incurrió en imparcialidad en la indagación que se sigue a la ex candidata presidencial.

El Ministerio Público investiga a Fujimori por los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña presidencial del 2011 de parte de la empresa Odebrecht.