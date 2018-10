Juez Walter Ríos armó juzgados en el Callao con el fin de empoderarse

Lejos de castigar el mal desempeño de los magistrados de la Corte de Justicia del Callao, la Odecma de esa jurisdicción le hizo la comparsa a Los Cuellos Blancos del Puerto. Un audio evidencia cómo esta banda armaba los juzgados con el objetivo de proteger su reinado de impunidad.



Los protagonistas son el hoy encarcelado juez Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior chalaca, y el jefe de la Odecma (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura) del primer puerto, Roberto Obando.



En la conversación telefónica del pasado 7 de abril, ambos personajes dialogan sobre un apoyo para el magistrado Sergio Butrón , quien se venía desempeñando como juez de Familia en esa jurisdicción.

El objetivo era que Butrón asumiera la Primera Sala Civil Permanente a cambio de que vote de manera incondicional en favor de Ríos. Así se lo dice el citado juez a Obando: “Roberto, mira, yo siempre pienso políticamente, ¿no? Dile, por favor, al doctor (Butrón) que le doy todo mi apoyo, pero también pues, dile que estudie y que se prepare. Y que en caso tengamos el gusto de que él sea juez titular, que nos apoye, no para una elección pues, hermano, sino para siempre (...)”.

Walter Ríos quería atornillarse en el poder. “Por eso, si al doctor Butrón lo vamos a apoyar, hermano, que no sea él un apoyo de una elección, en el supuesto que él sea juez superior titular. Que sea un apoyo, hermano, permanente. Hasta los 70 años. Compromételo así, hermano”, explicaba.



El ex titular de la Corte del Callao se proyectaba para las próximas elecciones judiciales a fin de prolongar sus influencias y de paso consolidar su red criminal.

“Yo no quiero gente como lo que nos ha pasado hace unos días con esta elección. Yo quiero gente comprometida, hermano. Porque, mira, esta Corte no podemos dejarla, Robertito, en manos de ellos. Tú ya sabes, no puedo hablar más por teléfono por razones obvias”, se escucha a Ríos en otro extracto de la comunicación.

Hace dos semanas, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), presidida por Ana María Aranda, abrió investigación a Obando por el contenido de la mencionada conversación y por otros audios que lo implican.



JUECES A LA MEDIDA



El pasado 1 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, el ex procurador Ronald Gamarra sugirió que Obando debería ser suspendido: “¡Insisto! Qué espera la OCMA para suspender inmediatamente a Roberto Obando, actual jefe de Odecma Callao... Aparece en audio con Ríos coordinando la conformación de Salas Civiles de la Corte del Callao y concertando sobre las elecciones del presidente de dicha Corte para año 2018”.

En otro tuit, añadió: “En anterior sala plena de la Corte Superior del Callao, se pidió a Roberto Obando, actual jefe de Odecma, que dé un paso al costado. Se negó... y un grupo mayoritario de jueces superiores lo apoyó”.





Para Víctor Huarancca, representante del colectivo Frente Dignidad Callao, Ríos buscaba el control de la sala plena con el objetivo de manejar indiscriminadamente a toda la Corte en esa región.

“Se buscaba la permanencia. Subían y bajaban a los jueces según sus intereses. Mandaban a la Odecma a sus amigos de acuerdo a su conveniencia”, sostuvo a este diario.

Agregó que lo que buscaba Ríos era fortalecer a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y, por ello, impulsaba la permanencia de los magistrados seleccionados. “Necesitaban protegerse los unos a los otros para concretar sus ilícitos”, subrayó.



OTRO AUDIO CLAVE

En julio pasado, el portal IDL-Reporteros difundió una conversación telefónica del miércoles 2 de mayo, entre el destituido juez César Hinostroza y su colega Walter Ríos.

Ambos dialogaron sobre la importancia de unir fuerzas en la Corte Superior del Callao, a fin de colocar jueces previamente recomendados. “No podemos perder, es el Callao, hermano, de verdad. Imagínate que entre el enemigo, nos va a destrozar… yo necesito apoyo, me siento solo, mira cuando estoy haciendo una cena, tanto que me han reclamado, solamente me han confirmado Madeleine, (ininteligible), Peirano y Emperatriz. Irma no va, Obando no va (…)”, le dice Ríos a Hinostroza. En breve se espera que la OCMA se pronuncie.

‘RÍOS QUERÍA CONTROLAR EL CALLAO'

En diálogo con Perú21, Roberto Obando, jefe de la Odecma, reconoció la conversación que sostuvo con el encarcelado juez Walter Ríos y dijo que esta ocurrió con el fin de promover al magistrado Sergio Butrón debido a un tema de meritocracia.

Obando explicó que necesitaba con carácter de urgencia un jefe de la Unidad de Quejas y por ello llamó a Ríos “preocupado” para hablar sobre la situación de Butrón. Indicó que desde el 4 de enero pasado, el mencionado juez solicitó ese puesto debido a que tenía un buen resultado en el cuadro de méritos.

Finalmente, el pedido de Butrón se concretó en la gestión de la presidenta de la Corte del Callao, Flor Guerrero, y no en la de Walter Ríos.



Sobre la investigación que le abrió la OCMA, sostuvo que colaborará con las pesquisas para esclarecer las acusaciones en su contra.



Por su parte, Butrón aclaró que no tuvo ningún vínculo con Ríos ni con su red y que siempre ha tenido una línea independiente.



“Obando estaba solicitando que me promuevan. Me incomoda está situación porque Ríos quería tener la hegemonía de la Corte a través de terceros para manejar sus asuntos y obtener beneficios ilícitos, pero yo no soy servil. Incluso en otro audio Ríos decía que no me iba a promover. Su actuación es delincuencial y ha causado daño a personas honestas”, señaló.